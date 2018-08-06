Юрий Семин: Смолов? У "Локомотива" нет денег на трансферы

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что не знает о том, что приобретение 28-летнего нападающего "Краснодара" Федора Смолова – приоритетный вариант для клуба в это летний заявочный период.– Смолов? Впервые слышу о том, что он для нас – приоритетный вариант, – заявил Семин.– Об этом тоже первый раз слышу. Знаю, что у нас нет денег на покупки.