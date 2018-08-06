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Юрий Семин: Смолов? У "Локомотива" нет денег на трансферы

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил, что не знает о том, что приобретение 28-летнего нападающего "Краснодара" Федора Смолова – приоритетный вариант для клуба в это летний заявочный период.

– Смолов? Впервые слышу о том, что он для нас – приоритетный вариант, – заявил Семин.

– Говорят, вы на комитете предложили нападающего из Грузии…

– Об этом тоже первый раз слышу. Знаю, что у нас нет денег на покупки.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семин Смолов Локомотив
Сегодня, 17:44
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(1)
№8 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 19:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Шпалыч не врёт, дрезина тормозит. Сычёва пусть зовут


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009 [жалоба]
№7 Написал: Юрий Франков (Сегодня, 19:44) #
  • 0
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online

Знакомый рассказал как подкачать тело не ходя в тренажорку и не сидя на изнурительных диетах,поверьте это самый инновационный способ. вот мой результат за две недели --- https://nnna.ru/pres
Регистрация: 6.08.2018 [жалоба]
№6 Написал: Бриг (Сегодня, 19:01) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Когда Палыч ничего не знает...Ожидай сюрприза..
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№5 Написал: конина по Карпински (Сегодня, 18:08) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Ювентус»
Только частное финансирование,спасет наш футбол
Регистрация: 5.08.2018 [жалоба]
№4 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 18:08) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Ага ЛЧ на носу а денег нет))) Сейчас билеты на ЖД вокзалах подорожают и деньги появятся.
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 17:51) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Хитрый Палыч конечно пи..т smile
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 17:48) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Чую Палыч скоро кого то порвет... smile


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Папа-Гиннер не скупись!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 17:45) #
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  •  (8)

Вы это, держитесь, и настроения вам хорошего
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
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