"Локомотив" отказался от приобретения Бакки, Бони и Мунира

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:15
"Динамо" помирилось с Погребняком (4)
"Динамо" помирилось с Погребняком (4)
15:17
Юрий Чеботарёв: VAR сделает футбол справедливее, но далеко не все клубы РПЛ смогут её себе позволить
Юрий Чеботарёв: VAR сделает футбол справедливее, но далеко не все клубы РПЛ смогут её себе позволить
15:11
Юрий Чеботарёв: то, чего добились организаторы первого матча «Кубани» - об этом нужно рассказывать всей стране (1)
Юрий Чеботарёв: то, чего добились организаторы первого матча «Кубани» - об этом нужно рассказывать всей стране (1)
14:59
"Уфа" встретится с победителем пары "Марибор"/"Рейнджерс", если пройдет люксембургский "Прогресс" (9)
"Уфа" встретится с победителем пары "Марибор"/"Рейнджерс", если пройдет люксембургский "Прогресс" (9)
14:56
"Зенит" может встретиться с победителем пары "Хиберниан"/"Мольде" в плей-офф квалификации ЛЕ (10)
"Зенит" может встретиться с победителем пары "Хиберниан"/"Мольде" в плей-офф квалификации ЛЕ (10)
14:34
Божович подаст на "Арсенал" в суд (4)
Божович подаст на "Арсенал" в суд (4)
14:06
Сергей Рыжиков: Бердыев сильно изменился. Он привел в "Рубин" всех своих людей из "Ростова" (12)
Сергей Рыжиков: Бердыев сильно изменился. Он привел в "Рубин" всех своих людей из "Ростова" (12)
12:26
Молодежка "Анжи" победила "Уфу" в гостях - махачкалинцы добирались в столицу Башкирию на автобусе, проехав 2200 км (8)
Молодежка "Анжи" победила "Уфу" в гостях - махачкалинцы добирались в столицу Башкирию на автобусе, проехав 2200 км (8)
11:53
Игорь Щеткин: VAR? В нашей «Кубани» системы «ВОР» никогда не будет. А VAR, быть может, и появится (видео) (4)
Игорь Щеткин: VAR? В нашей «Кубани» системы «ВОР» никогда не будет. А VAR, быть может, и появится (видео) (4)
11:44
Матч "Уфы" против люксембургского "Прогресса" в 3-ем квалификационном раунде ЛЕ рассудит швейцарская бригада арбитров
Матч "Уфы" против люксембургского "Прогресса" в 3-ем квалификационном раунде ЛЕ рассудит швейцарская бригада арбитров
11:25
Блаттер: заявка Катара на проведение ЧМ-2022 победила благодаря сговору и политическому давлению
Блаттер: заявка Катара на проведение ЧМ-2022 победила благодаря сговору и политическому давлению
"Локомотив" отказался от приобретения Бакки, Бони и Мунира
На сегодняшнем заседании трансферного комитета "Локомотива" было принято решение отказаться от трансферов форварда "Милана" Карлоса Бакки и нападающего "Суонси" Вильфрида Бони.
Это связано с тем, что "Локо" выбрался из сложной ситуации, связанной с финансовым фэйр-плей УЕФА и не может оплачивать одномоментно трансфер формата "10 миллионов евро плюс".
Как сообщил комментатор Нобель Арустамян, на заседании трансферного комитета железнодорожников также обсуждался вопрос приобретения форварда "Барселоны" Мунира. Речь шла об аренде на один сезон (цена вопроса – 1,5 миллиона евро) с правом выкупа за 12 миллионов евро. Но от этого трансфера также решили отказаться.
"Спорт-Экспресс"
Это связано с тем, что "Локо" выбрался из сложной ситуации, связанной с финансовым фэйр-плей УЕФА и не может оплачивать одномоментно трансфер формата "10 миллионов евро плюс".
Как сообщил комментатор Нобель Арустамян, на заседании трансферного комитета железнодорожников также обсуждался вопрос приобретения форварда "Барселоны" Мунира. Речь шла об аренде на один сезон (цена вопроса – 1,5 миллиона евро) с правом выкупа за 12 миллионов евро. Но от этого трансфера также решили отказаться.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.