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"Локомотив" отказался от приобретения Бакки, Бони и Мунира

На сегодняшнем заседании трансферного комитета "Локомотива" было принято решение отказаться от трансферов форварда "Милана" Карлоса Бакки и нападающего "Суонси" Вильфрида Бони.

Это связано с тем, что "Локо" выбрался из сложной ситуации, связанной с финансовым фэйр-плей УЕФА и не может оплачивать одномоментно трансфер формата "10 миллионов евро плюс".

Как сообщил комментатор Нобель Арустамян, на заседании трансферного комитета железнодорожников также обсуждался вопрос приобретения форварда "Барселоны" Мунира. Речь шла об аренде на один сезон (цена вопроса – 1,5 миллиона евро) с правом выкупа за 12 миллионов евро. Но от этого трансфера также решили отказаться.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Бакка Локомотив
Сегодня, 18:34
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№2 Написал: Юрий Франков (Сегодня, 19:46) #
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online

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Регистрация: 6.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 18:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Кто от кого отказался ещё вопрос...

Если это Шнобель говорит значит всё наоборот..


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
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