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В "Дженоа" подтвердили интерес "Зенита" к Лаксальту

Спортивный директор "Дженоа" Марио Донателли сообщил, что "Зенит" ведет переговоры с генуэзским клубом о переходе защитника Диего Лаксальта.

"Зенит" действительно интересуется Лаксальтом, но пока не делал официального предложения. Новостей о трансфере нет", - цитирует агента "Спорт-Экспресс".

Добавим, что на 25-летнего уругвайца, по информации зарубежных СМИ, также претендуют "Кристал Пэлас", "Лацио" и "Интер".
Теги: Дженоа Зенит
Сегодня, 19:10
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