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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Динамо" помирилось с Погребняком
"Динамо" объявило о заключении мирового соглашения с нападающим Павлом Погребняком.
После этого стороны не имеют к друг другу никах претензий.
Напомним, что с форвардом было разорвано соглашение по ходу сезона-2017/18 за нарушение трудовой дисциплины, на тот момент гендиректором бело-голубых был Евгений Муравьев.
ФК "Динамо"
После этого стороны не имеют к друг другу никах претензий.
Напомним, что с форвардом было разорвано соглашение по ходу сезона-2017/18 за нарушение трудовой дисциплины, на тот момент гендиректором бело-голубых был Евгений Муравьев.
ФК "Динамо"
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