"Динамо" помирилось с Погребняком

"Динамо" объявило о заключении мирового соглашения с нападающим Павлом Погребняком.После этого стороны не имеют к друг другу никах претензий.Напомним, что с форвардом было разорвано соглашение по ходу сезона-2017/18 за нарушение трудовой дисциплины, на тот момент гендиректором бело-голубых был Евгений Муравьев.