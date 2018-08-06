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"Динамо" помирилось с Погребняком

"Динамо" объявило о заключении мирового соглашения с нападающим Павлом Погребняком.

После этого стороны не имеют к друг другу никах претензий.

Напомним, что с форвардом было разорвано соглашение по ходу сезона-2017/18 за нарушение трудовой дисциплины, на тот момент гендиректором бело-голубых был Евгений Муравьев.

ФК "Динамо"
Теги: Динамо Погребняк
Сегодня, 19:15
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(1)
№4 Написал: Юрий Франков (Сегодня, 19:37) #
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  •  (1)
online

Знакомый рассказал как подкачать тело не ходя в тренажорку и не сидя на изнурительных диетах,поверьте это самый инновационный способ. вот мой результат за две недели --- https://nnna.ru/pres
Регистрация: 6.08.2018 [жалоба]
№3 Написал: SVN (Сегодня, 19:28) #
  • 0
  •  (0)
online

Динамо помирилось ,и подписала новый контракт с Погребняком. smirk
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: GPS (Сегодня, 19:22) #
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online

А где Пашка сейчас играет? Или с "Тосно" теперь судится?
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№1 Написал: конина по Карпински (Сегодня, 19:17) #
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Болеет за:
«Ювентус»
Погреб обратно в мусорку
Регистрация: 5.08.2018 [жалоба]
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