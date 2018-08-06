"Урал" начал готовиться к матчу с "Динамо"

"Урал" начал подготовку к матчу 3-го тура чемпионата России против "Динамо".Сегодня в 12-00 на запасном поле стадиона "Уралмаш" состоялась тренировка главной команды клуба. После разминки тренерский штаб поделил игроков на две группы. Футболисты, которые получили много игровой практики в игре с "Краснодаром", под руководством Хесуса Солана выполнили восстановительные упражнения. Вторая группа игроков провела полноценную тренировку.