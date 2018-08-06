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Ролан Гусев: результаты ЦСКА не говорят о том, что все безнадежно

Бывший игрок ЦСКА Ролан Гусев считает, что ситуация с неудачными результатами армейцев на старте нынешнего сезона чемпионата России не выглядит безнадежной.

"В ЦСКА сейчас идет смена поколений, строится новая команда. Когда столько игроков, причем ключевых, уходит, то, безусловно, это скажется на результате. Не скажу, что в матче с "Ростовом" ЦСКА выглядел беспомощно - команда имела подавляющее преимущество, но где-то не хватило последнего паса, и в завершении надо было хладнокровней сыграть. А так ребята двигались, понятно, что они молодые, принимали неправильные решения в определенные моменты, но я не сказал бы, что все у них безнадежно.

Физически молодые игроки готовы хорошо, двигаются. Это дело времени, нужно набраться терпения. Гончаренко все делает верно, их правильно расставляет. Другое дело, как они будут выполнять его задания, он может до какого-то момента их довести, но не может за них выйти на поле", - цитирует Гусева ТАСС.
Теги: Гусев ЦСКА
Вчера, 23:22
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№6 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Вчера, 23:51) #
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online

Цитата: конина по Карпински
,горстка осликов и пригнанная солдатня в 90

Я как бы был далек от фанатской темы конца 80-х и начало 90-х. Не углублялся до поры до времени..
Но потом вникся как то. Пообщался с пенсионерами этой темы..Респект коням фанатам которым за 40. Именно они получали реальных песты и по теме и по району, Их песдили всегда и везде когда они встречали кб. Но они выжили.
А сейчас они ветераны и кичаться что знакомы с КБ.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№5 Написал: конина по Карпински (Вчера, 23:45) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: maradona72
Задача классическая на сезон - не проиграть Великим, и не упасть в пердив..ВСЕ .. именно этим и жил футбольный ЦСКА на протяжения десятка лет..Виток вернулся.

Именно так и было,горстка осликов и пригнанная солдатня в 90е наблюдала барахтанье ЦСКА
Регистрация: 5.08.2018 [жалоба]
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Вчера, 23:42) #
  • +3
  •  (7)
online

Ормейцам нужно понять и принять. Что они становятся объектом для глума и насмешек на ближайшие 5-10 лет.

Цитата: конина по Карпински
,заняли законную нишу как в 90е

Задача классическая на сезон - не проиграть Великим, и не упасть в пердив..ВСЕ .. именно этим и жил футбольный ЦСКА на протяжения десятка лет..Виток вернулся.

Я не верю, что найдется глупец, который будет вкладывать свои деньги в эту херню. Пускай жрут свой кал эти мрази


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№3 Написал: конина по Карпински (Вчера, 23:37) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Ювентус»
Тупой ослик Ролан,да все зашибись в конюшне,о чем и свидетельствует место в таблице,заняли законную нишу как в 90е
Регистрация: 5.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Вчера, 23:36) #
  • +3
  •  (7)
online

Цитата: P. Holmberg
Да пох на результаты

Да ты шо? А как же ЛЧ?

А гусев знатный кловун laughing
Помню вью этого петуха после матча в Питере. Мы порвали сегодня Зенит..
Там они обыграли зенит 2:0..Второй мяч забили в концовке, а при счете 1:0, до второго было фифти/фифти по моментам...
Настоящий кс петух


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№1 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Вчера, 23:31) #
  • -2
  •  (4)

Да пох на результаты(( Пока еще пох. А вот игры в АПЗ и атаке нет , от слова совсем.И это на данный момент выглядит удручающе.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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