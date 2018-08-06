Ролан Гусев: результаты ЦСКА не говорят о том, что все безнадежно

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:49
"Манчестер Юнайтед" готов побить трансферный рекорд (2)
"Манчестер Юнайтед" готов побить трансферный рекорд (2)
Вчера, 23:08
Гендиректор "Арсенала": бонус Божовичу выплачен
Гендиректор "Арсенала": бонус Божовичу выплачен
Вчера, 22:05
Тибо Куртуа не явился на тренировку "Челси"
Тибо Куртуа не явился на тренировку "Челси"
Вчера, 22:04
В "Милане" исключили покупку Милинковича-Савича
В "Милане" исключили покупку Милинковича-Савича
Вчера, 21:51
Станислав Черчесов сравнил Акинфеева с Яшиным (8)
Станислав Черчесов сравнил Акинфеева с Яшиным (8)
Вчера, 21:34
В правительстве утвердили концепцию наследия ЧМ-2018 (2)
В правительстве утвердили концепцию наследия ЧМ-2018 (2)
Вчера, 21:07
Абель Эрнандес: ЦСКА нужно забыть матч с "Ростовом" (5)
Абель Эрнандес: ЦСКА нужно забыть матч с "Ростовом" (5)
Вчера, 20:51
Владислав Кулик: когда дети играют, для них мотивация - игра. Для нас тоже, неважно, есть ли зарплата
Владислав Кулик: когда дети играют, для них мотивация - игра. Для нас тоже, неважно, есть ли зарплата
Вчера, 20:29
"Урал" начал готовиться к матчу с "Динамо"
"Урал" начал готовиться к матчу с "Динамо"
Вчера, 20:29
"Челси" готов отдать 100 млн. евро за Облака
"Челси" готов отдать 100 млн. евро за Облака
Вчера, 20:22
Магомед Адиев: финансирования практически нет, но это не значит, что мы можем проигрывать 0:3 (6)
Магомед Адиев: финансирования практически нет, но это не значит, что мы можем проигрывать 0:3 (6)
Вчера, 19:21
"Уфа" одержала крупную победу над "Анжи" (13)
"Уфа" одержала крупную победу над "Анжи" (13)
Вчера, 19:15
"Динамо" помирилось с Погребняком (10)
"Динамо" помирилось с Погребняком (10)
Вчера, 19:10
В "Дженоа" подтвердили интерес "Зенита" к Лаксальту
В "Дженоа" подтвердили интерес "Зенита" к Лаксальту
Вчера, 18:49
"Краснодар" обратился в РФС с просьбой наказать "Рубин" из-за трансфера Подберезкина (13)
"Краснодар" обратился в РФС с просьбой наказать "Рубин" из-за трансфера Подберезкина (13)
Вчера, 18:34
"Локомотив" отказался от приобретения Бакки, Бони и Мунира (4)
"Локомотив" отказался от приобретения Бакки, Бони и Мунира (4)
Вчера, 18:12
Владимиру Габулову ищут клуб, где он станет основным вратарем (16)
Владимиру Габулову ищут клуб, где он станет основным вратарем (16)
Вчера, 18:03
Финал Кубка России будет проходить в "Лужниках" (5)
Финал Кубка России будет проходить в "Лужниках" (5)
Вчера, 17:44
Юрий Семин: Смолов? У "Локомотива" нет денег на трансферы (9)
Юрий Семин: Смолов? У "Локомотива" нет денег на трансферы (9)
Вчера, 17:34
ЦСКА договорился с "Цюрихом" о трансфере Двамены за 6 млн евро (14)
ЦСКА договорился с "Цюрихом" о трансфере Двамены за 6 млн евро (14)
Вчера, 17:09
Эктор Купер стал новым тренером сборной Узбекистана
Эктор Купер стал новым тренером сборной Узбекистана
Вчера, 16:36
Семь стадионов ЧМ-2018 будут переданы в собственность регионов (4)
Семь стадионов ЧМ-2018 будут переданы в собственность регионов (4)
Вчера, 16:17
Аксель Витсель стал игроком "Боруссии" (5)
Аксель Витсель стал игроком "Боруссии" (5)
Вчера, 16:10
Леонид Кучук: неудачи "Локомотива"? Причиной является разный уровень готовности футболистов
Леонид Кучук: неудачи "Локомотива"? Причиной является разный уровень готовности футболистов
Вчера, 15:32
Президент "Анжи": пока власти Дагестана молчат (6)
Президент "Анжи": пока власти Дагестана молчат (6)
Вчера, 15:28
Нобель Арустамян: в шорт листе "Локо" есть форвард "Барселоны", но он лишь 4-й в списке (8)
Нобель Арустамян: в шорт листе "Локо" есть форвард "Барселоны", но он лишь 4-й в списке (8)
Вчера, 15:17
Юрий Чеботарёв: VAR сделает футбол справедливее, но далеко не все клубы РПЛ смогут её себе позволить
Юрий Чеботарёв: VAR сделает футбол справедливее, но далеко не все клубы РПЛ смогут её себе позволить
Вчера, 15:11
Юрий Чеботарёв: то, чего добились организаторы первого матча «Кубани» - об этом нужно рассказывать всей стране (2)
Юрий Чеботарёв: то, чего добились организаторы первого матча «Кубани» - об этом нужно рассказывать всей стране (2)
Вчера, 15:06
Нобель Арустамян: с Эмболо у "Локомотива" не получилось, Смолов - приоритетный вариант (13)
Нобель Арустамян: с Эмболо у "Локомотива" не получилось, Смолов - приоритетный вариант (13)
Вчера, 14:59
"Уфа" встретится с победителем пары "Марибор"/"Рейнджерс", если пройдет люксембургский "Прогресс" (10)
"Уфа" встретится с победителем пары "Марибор"/"Рейнджерс", если пройдет люксембургский "Прогресс" (10)
Вчера, 14:56
"Зенит" может встретиться с победителем пары "Хиберниан"/"Мольде" в плей-офф квалификации ЛЕ (13)
"Зенит" может встретиться с победителем пары "Хиберниан"/"Мольде" в плей-офф квалификации ЛЕ (13)
Вчера, 14:34
Божович подаст на "Арсенал" в суд (5)
Божович подаст на "Арсенал" в суд (5)
Вчера, 14:06
Сергей Рыжиков: Бердыев сильно изменился. Он привел в "Рубин" всех своих людей из "Ростова" (15)
Сергей Рыжиков: Бердыев сильно изменился. Он привел в "Рубин" всех своих людей из "Ростова" (15)
Вчера, 13:51
Сергей Рыжиков: я стал не нужен Бердыеву, поэтому и ушел (6)
Сергей Рыжиков: я стал не нужен Бердыеву, поэтому и ушел (6)
Вчера, 13:37
Встречу "Спартака" с ПАОК рассудит израильская бригада арбитров (1)
Встречу "Спартака" с ПАОК рассудит израильская бригада арбитров (1)
Ролан Гусев: результаты ЦСКА не говорят о том, что все безнадежно
Бывший игрок ЦСКА Ролан Гусев считает, что ситуация с неудачными результатами армейцев на старте нынешнего сезона чемпионата России не выглядит безнадежной.
"В ЦСКА сейчас идет смена поколений, строится новая команда. Когда столько игроков, причем ключевых, уходит, то, безусловно, это скажется на результате. Не скажу, что в матче с "Ростовом" ЦСКА выглядел беспомощно - команда имела подавляющее преимущество, но где-то не хватило последнего паса, и в завершении надо было хладнокровней сыграть. А так ребята двигались, понятно, что они молодые, принимали неправильные решения в определенные моменты, но я не сказал бы, что все у них безнадежно.
Физически молодые игроки готовы хорошо, двигаются. Это дело времени, нужно набраться терпения. Гончаренко все делает верно, их правильно расставляет. Другое дело, как они будут выполнять его задания, он может до какого-то момента их довести, но не может за них выйти на поле", - цитирует Гусева ТАСС.
"В ЦСКА сейчас идет смена поколений, строится новая команда. Когда столько игроков, причем ключевых, уходит, то, безусловно, это скажется на результате. Не скажу, что в матче с "Ростовом" ЦСКА выглядел беспомощно - команда имела подавляющее преимущество, но где-то не хватило последнего паса, и в завершении надо было хладнокровней сыграть. А так ребята двигались, понятно, что они молодые, принимали неправильные решения в определенные моменты, но я не сказал бы, что все у них безнадежно.
Физически молодые игроки готовы хорошо, двигаются. Это дело времени, нужно набраться терпения. Гончаренко все делает верно, их правильно расставляет. Другое дело, как они будут выполнять его задания, он может до какого-то момента их довести, но не может за них выйти на поле", - цитирует Гусева ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.