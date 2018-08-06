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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
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Махачкала Арсенал
Тула
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Гендиректор "Арсенала": бонус Божовичу выплачен
Гендиректор тульского "Арсенала" Дмитрий Балашов опроверг информацию о том, что клуб имеет задолженность перед экс-главным тренером команды Миодрагом Божовичем.
"В контракте с Миодрагом был пункт о том, что при выполнении задачи – команда занимает определенное место – тренеру полагается бонус. Контракт имеет юридическую силу и никаких вопросов с нашей стороны не было. В договоре, впрочем, не указан срок, когда выплачивается бонус – при разговоре с партнерами тренера я говорил о том, что при поступлении денег в клуб все будет выплачено, это вопрос времени. То, что появляется такая информация – чьи-то игры. Бонус Божовичу выплачен. "Арсенал" остается клубом, который выполняет взятые на себя обязательства", - цитирует Балашова "Спорт-Экспресс".
"В контракте с Миодрагом был пункт о том, что при выполнении задачи – команда занимает определенное место – тренеру полагается бонус. Контракт имеет юридическую силу и никаких вопросов с нашей стороны не было. В договоре, впрочем, не указан срок, когда выплачивается бонус – при разговоре с партнерами тренера я говорил о том, что при поступлении денег в клуб все будет выплачено, это вопрос времени. То, что появляется такая информация – чьи-то игры. Бонус Божовичу выплачен. "Арсенал" остается клубом, который выполняет взятые на себя обязательства", - цитирует Балашова "Спорт-Экспресс".
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