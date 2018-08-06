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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Владислав Кулик: когда дети играют, для них мотивация - игра. Для нас тоже, неважно, есть ли зарплата
Полузащитник "Анжи" Владислав Кулик после поражения от "Уфы" рассказал, что на мотивацию игроков на поле не влияет отсутствие зарплаты.
- Во втором тайме не сделали то, что планировали в перерыве – навязать контригру и создать моменты. Увы, у нас игрок получил травму, мы вынуждены были заканчивать в меньшинстве. Терять уже нечего было, так что раскрылись и получили два гола.
Не планировали так быстро пропускать, вообще не планировали пропускать. Это, конечно, оказало негативное влияние. Тем более, у нас есть проблемы с созиданием.
- Получили ли какие-то указания после травмы Тетрашвили?
- Это стало неожиданностью, не хотелось так завершать матч, но мы перестроились. Игра шла уже открытая, мы хотели забить, они хотели забить второй, чтобы закончить. У них получилось лучше реализовать свой план.
- Влияет ли финансовая ситуация на вас?
- Когда выходим на поле, мы не думаем о том, получаем ли мы деньги или нет. Это вопросы к руководству, мы приезжаем на матч и стопроцентно настраиваемся на игру.
- Мотивация как-то меняется от наличия или отсутствия денег?
- Когда дети играют, то для них мотивация – игра. Так и у нас: получаем мы зарплату или нет, мы выходим и играем, - цитирует Кулика Rusfootball.info.
- Во втором тайме не сделали то, что планировали в перерыве – навязать контригру и создать моменты. Увы, у нас игрок получил травму, мы вынуждены были заканчивать в меньшинстве. Терять уже нечего было, так что раскрылись и получили два гола.
Не планировали так быстро пропускать, вообще не планировали пропускать. Это, конечно, оказало негативное влияние. Тем более, у нас есть проблемы с созиданием.
- Получили ли какие-то указания после травмы Тетрашвили?
- Это стало неожиданностью, не хотелось так завершать матч, но мы перестроились. Игра шла уже открытая, мы хотели забить, они хотели забить второй, чтобы закончить. У них получилось лучше реализовать свой план.
- Влияет ли финансовая ситуация на вас?
- Когда выходим на поле, мы не думаем о том, получаем ли мы деньги или нет. Это вопросы к руководству, мы приезжаем на матч и стопроцентно настраиваемся на игру.
- Мотивация как-то меняется от наличия или отсутствия денег?
- Когда дети играют, то для них мотивация – игра. Так и у нас: получаем мы зарплату или нет, мы выходим и играем, - цитирует Кулика Rusfootball.info.
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