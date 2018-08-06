Владислав Кулик: когда дети играют, для них мотивация - игра. Для нас тоже, неважно, есть ли зарплата

Полузащитник "Анжи" Владислав Кулик после поражения от "Уфы" рассказал, что на мотивацию игроков на поле не влияет отсутствие зарплаты.- Во втором тайме не сделали то, что планировали в перерыве – навязать контригру и создать моменты. Увы, у нас игрок получил травму, мы вынуждены были заканчивать в меньшинстве. Терять уже нечего было, так что раскрылись и получили два гола.Не планировали так быстро пропускать, вообще не планировали пропускать. Это, конечно, оказало негативное влияние. Тем более, у нас есть проблемы с созиданием.- Это стало неожиданностью, не хотелось так завершать матч, но мы перестроились. Игра шла уже открытая, мы хотели забить, они хотели забить второй, чтобы закончить. У них получилось лучше реализовать свой план.- Когда выходим на поле, мы не думаем о том, получаем ли мы деньги или нет. Это вопросы к руководству, мы приезжаем на матч и стопроцентно настраиваемся на игру.- Когда дети играют, то для них мотивация – игра. Так и у нас: получаем мы зарплату или нет, мы выходим и играем, - цитирует Кулика