Гаэль Ондуа: немного испугался, когда пошёл сильный дождь

Новичок "Анжи" Гаэль Ондуа поделился впечатлениями от первого матча за новую команду, которая проиграла "Уфе" со счётом 0:3.- Дебют получился сложным, потому что команда проиграла. Мне очень приятно находиться в этой команде, сегодня мы уступили, но абсолютно, уверен, что у нас все еще впереди, будем работать.- Честно говоря, немного испугался, но это футбол, нужно быть готовым к любой погоде, - цитирует Ондуа