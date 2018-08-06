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Гаэль Ондуа: немного испугался, когда пошёл сильный дождь

Новичок "Анжи" Гаэль Ондуа поделился впечатлениями от первого матча за новую команду, которая проиграла "Уфе" со счётом 0:3.

- Дебют получился сложным, потому что команда проиграла. Мне очень приятно находиться в этой команде, сегодня мы уступили, но абсолютно, уверен, что у нас все еще впереди, будем работать.

- За полтора часа до матча пошел сильный дождь, как на него отреагировали?

- Честно говоря, немного испугался, но это футбол, нужно быть готовым к любой погоде, - цитирует Ондуа Rusfootball.info.
Теги: Анжи Уфа
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