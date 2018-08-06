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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Абель Эрнандес: ЦСКА нужно забыть матч с "Ростовом"
Новичок ЦСКА нападаюдий Абель Эрнандес заявил, что армейцы должны забыть поражение в матче 2-го тура РПЛ от "Ростова".
"В этой игре тренер просил меня наносить больше ударов, активно подключаться к атакам, искать шансы для взятия ворот. Увы, удача от меня отвернулась. Нам нужно забыть этот матч, исправить ошибки и готовиться к следующим поединкам", - сказал Эрнандес в интервью клубной пресс-службе.
"В этой игре тренер просил меня наносить больше ударов, активно подключаться к атакам, искать шансы для взятия ворот. Увы, удача от меня отвернулась. Нам нужно забыть этот матч, исправить ошибки и готовиться к следующим поединкам", - сказал Эрнандес в интервью клубной пресс-службе.
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