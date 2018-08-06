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Абель Эрнандес: ЦСКА нужно забыть матч с "Ростовом"

Новичок ЦСКА нападаюдий Абель Эрнандес заявил, что армейцы должны забыть поражение в матче 2-го тура РПЛ от "Ростова".

"В этой игре тренер просил меня наносить больше ударов, активно подключаться к атакам, искать шансы для взятия ворот. Увы, удача от меня отвернулась. Нам нужно забыть этот матч, исправить ошибки и готовиться к следующим поединкам", - сказал Эрнандес в интервью клубной пресс-службе.
Теги: ЦСКА Ростов Эрнандес
Сегодня, 21:07
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№4 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 21:27) #
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Цитата: anonymous
да и Чалов ничего не показал за 2 матча


Согласен. Походу- звездун. Хватило наглости взять 9-ку, но Вагнером то от этого не станешь(((( С ростовом- было как минимум 3 хороших паса под удар. В носу ковырялся.

Думаю- ГОнчаренко на него и не рассчитывает, как на основу. Абель, еще ганец Двамена, если получится.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 21:26) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: anonymous
Цитата: tiki
забывать? какой смысл? надо не забывать, а выводы делать
вот Ефремова за эти матчи пора на банку.может кто-то будет продуктивнее, ибо от него пользы нуль

да и Чалов ничего не показал за 2 матча...

Зато всегда на позитиве. Не попал по воротам и лыба до ушей smile
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№2 Написал: anonymous (Сегодня, 21:23) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: tiki
забывать? какой смысл? надо не забывать, а выводы делать
вот Ефремова за эти матчи пора на банку.может кто-то будет продуктивнее, ибо от него пользы нуль

да и Чалов ничего не показал за 2 матча...
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 21:19) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
забывать? какой смысл? надо не забывать, а выводы делать
вот Ефремова за эти матчи пора на банку.может кто-то будет продуктивнее, ибо от него пользы нуль


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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