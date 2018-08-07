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Герои провинции. Сборная лучших игроков 2-го тура

На этот раз сильнее отличились представители достаточно скромных клубов - "Ростова" и "Оренбурга". О том, кто был главными причинами довольно неожиданных побед.

Евгений Фролов, "Оренбург"

Замечательная метаморфоза произошла с голкипером "Оренбурга". В первом туре он совершил результативную ошибку и стал главной причиной поражения своей команды от "Спартака", на этих же выходных совершил подвиг - взял пенальти, после которого "Оренбург" забил в контратаке второй гол. Не говоря уже об остальном - на счету Евгения достаточно серьёзных сейвов.

Сергей Паршивлюк, "Ростов"

Правый защитник команды Карпина второй раз подряд попадает в список лучших. Что же поделать, если заслуживает? Сергей начал чемпионат с голевой передачи, а продолжил забитым голом в ворота ЦСКА, который, между прочим, стал победным.

Саумюэль Жиго, "Спартак"

И ещё один человек, второй раз подряд оказывающийся среди лучших. Французский защитник "красно-белых" отлично провёл игру против "Локомотива" - нолик в графе пропущенных голов в этом сезоне, в первую очередь, именно его заслуга. Все, что нужно, скажут нам цифры - 100 процентов выигранных единоборств.

Адессойе Ойеволе, "Оренбург"

Ещё один творец неожиданного разгрома в Самаре. Был внимателен и надежён в разрушении, чего, собственно, мы всегда и ждём от защитников. Без него Фролову было бы куда тяжелее удержать счёт "сухим".

Дмитрий Скопинцев, "Ростов"

И вновь игрок обороны "Ростова". Правда, это не должно удивлять. Дончане обыграли на выезде ЦСКА (пусть и обескровленный), при этом атака гостей действовала не лучшим образом. Левый защитник команды Карпина сделал голевую передачу на Паршивлюка, а всё остальное время исправно бороздил отведенный ему фланг, нагружал защитников ЦСКА навесами и противостоял Марио Фернандесу.

Самба Соу, "Динамо"

На этот раз Самба действовал не в исключительно разрушающей роли, но и помогал своим партнерам созидать. Полузащитник действовал от своей штрафной до чужой, выполняя широкий спектр обязанностей практически по всей длине поля. Идеальным матч не получился, но вышло всё-таки очень неплохо.

Павел Мамаев, "Краснодар"

Здесь всё очевидно. Павел заменил партнёра за 25 минут до конца встречи и в итоге принёс своей команде победу точным ударом на последних минутах. Второй лучший выход на замену в туре не мог остаться незамеченным. Почему второй? Сейчас станет ясно.

Ондржей Ванек, "Уфа"

Так же, как и Мамаев, включился в матч уже после перерыва. У Ванека было даже меньше времени, он появился на поле за 20 минут. Пусть он и не забивал победных голов, зато оформил дубль.

Олег Иванов, "Ахмат"

Всё на поверхности. Грозненцы набрали первые очки в сезоне и сделали это благодаря полузащитнику Иванову, оформившему единственный гол во встрече против "Енисея".

Олег Шатов, "Зенит"

Забил свой первый гол после возвращения в питерский "Зенит". Да, мяч получился забавным, да и голкипера тульского "Арсенала" не сумел смахнуть сферу, летевшую совсем рядом, но мяч этот стал в итоге победным, - а это дорогого стоит.

Андрей Козлов, "Оренбург"

Главный герой противостояния Самары и Оренбурга. Оформил дубль и принёс первые очки своей команде после возвращения в премьер-лигу.

Герои провинции. Сборная лучших игроков 2-го тура


Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Ростов Оренбург Спартак
Сегодня, 09:07
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№2 Написал: Parshin (Сегодня, 09:36) #
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Ну, да, что за МКАДом, что не Москва - всё провинция, считай - глухомань! )) Типа - Герои глухомани!
Зачем "провинцией" обижать - надо бы выражаться изящнее - "не столичные команды" ! ))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 09:28) #
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Фролов,конечно же,отыграл очень хорошо,но лучшим был Гилерме.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
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