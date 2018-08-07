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Герои провинции. Сборная лучших игроков 2-го тура
На этот раз сильнее отличились представители достаточно скромных клубов - "Ростова" и "Оренбурга". О том, кто был главными причинами довольно неожиданных побед.
Евгений Фролов, "Оренбург"
Замечательная метаморфоза произошла с голкипером "Оренбурга". В первом туре он совершил результативную ошибку и стал главной причиной поражения своей команды от "Спартака", на этих же выходных совершил подвиг - взял пенальти, после которого "Оренбург" забил в контратаке второй гол. Не говоря уже об остальном - на счету Евгения достаточно серьёзных сейвов.
Сергей Паршивлюк, "Ростов"
Правый защитник команды Карпина второй раз подряд попадает в список лучших. Что же поделать, если заслуживает? Сергей начал чемпионат с голевой передачи, а продолжил забитым голом в ворота ЦСКА, который, между прочим, стал победным.
Саумюэль Жиго, "Спартак"
И ещё один человек, второй раз подряд оказывающийся среди лучших. Французский защитник "красно-белых" отлично провёл игру против "Локомотива" - нолик в графе пропущенных голов в этом сезоне, в первую очередь, именно его заслуга. Все, что нужно, скажут нам цифры - 100 процентов выигранных единоборств.
Адессойе Ойеволе, "Оренбург"
Ещё один творец неожиданного разгрома в Самаре. Был внимателен и надежён в разрушении, чего, собственно, мы всегда и ждём от защитников. Без него Фролову было бы куда тяжелее удержать счёт "сухим".
Дмитрий Скопинцев, "Ростов"
И вновь игрок обороны "Ростова". Правда, это не должно удивлять. Дончане обыграли на выезде ЦСКА (пусть и обескровленный), при этом атака гостей действовала не лучшим образом. Левый защитник команды Карпина сделал голевую передачу на Паршивлюка, а всё остальное время исправно бороздил отведенный ему фланг, нагружал защитников ЦСКА навесами и противостоял Марио Фернандесу.
Самба Соу, "Динамо"
На этот раз Самба действовал не в исключительно разрушающей роли, но и помогал своим партнерам созидать. Полузащитник действовал от своей штрафной до чужой, выполняя широкий спектр обязанностей практически по всей длине поля. Идеальным матч не получился, но вышло всё-таки очень неплохо.
Павел Мамаев, "Краснодар"
Здесь всё очевидно. Павел заменил партнёра за 25 минут до конца встречи и в итоге принёс своей команде победу точным ударом на последних минутах. Второй лучший выход на замену в туре не мог остаться незамеченным. Почему второй? Сейчас станет ясно.
Ондржей Ванек, "Уфа"
Так же, как и Мамаев, включился в матч уже после перерыва. У Ванека было даже меньше времени, он появился на поле за 20 минут. Пусть он и не забивал победных голов, зато оформил дубль.
Олег Иванов, "Ахмат"
Всё на поверхности. Грозненцы набрали первые очки в сезоне и сделали это благодаря полузащитнику Иванову, оформившему единственный гол во встрече против "Енисея".
Олег Шатов, "Зенит"
Забил свой первый гол после возвращения в питерский "Зенит". Да, мяч получился забавным, да и голкипера тульского "Арсенала" не сумел смахнуть сферу, летевшую совсем рядом, но мяч этот стал в итоге победным, - а это дорогого стоит.
Андрей Козлов, "Оренбург"
Главный герой противостояния Самары и Оренбурга. Оформил дубль и принёс первые очки своей команде после возвращения в премьер-лигу.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Евгений Фролов, "Оренбург"
Замечательная метаморфоза произошла с голкипером "Оренбурга". В первом туре он совершил результативную ошибку и стал главной причиной поражения своей команды от "Спартака", на этих же выходных совершил подвиг - взял пенальти, после которого "Оренбург" забил в контратаке второй гол. Не говоря уже об остальном - на счету Евгения достаточно серьёзных сейвов.
Сергей Паршивлюк, "Ростов"
Правый защитник команды Карпина второй раз подряд попадает в список лучших. Что же поделать, если заслуживает? Сергей начал чемпионат с голевой передачи, а продолжил забитым голом в ворота ЦСКА, который, между прочим, стал победным.
Саумюэль Жиго, "Спартак"
И ещё один человек, второй раз подряд оказывающийся среди лучших. Французский защитник "красно-белых" отлично провёл игру против "Локомотива" - нолик в графе пропущенных голов в этом сезоне, в первую очередь, именно его заслуга. Все, что нужно, скажут нам цифры - 100 процентов выигранных единоборств.
Адессойе Ойеволе, "Оренбург"
Ещё один творец неожиданного разгрома в Самаре. Был внимателен и надежён в разрушении, чего, собственно, мы всегда и ждём от защитников. Без него Фролову было бы куда тяжелее удержать счёт "сухим".
Дмитрий Скопинцев, "Ростов"
И вновь игрок обороны "Ростова". Правда, это не должно удивлять. Дончане обыграли на выезде ЦСКА (пусть и обескровленный), при этом атака гостей действовала не лучшим образом. Левый защитник команды Карпина сделал голевую передачу на Паршивлюка, а всё остальное время исправно бороздил отведенный ему фланг, нагружал защитников ЦСКА навесами и противостоял Марио Фернандесу.
Самба Соу, "Динамо"
На этот раз Самба действовал не в исключительно разрушающей роли, но и помогал своим партнерам созидать. Полузащитник действовал от своей штрафной до чужой, выполняя широкий спектр обязанностей практически по всей длине поля. Идеальным матч не получился, но вышло всё-таки очень неплохо.
Павел Мамаев, "Краснодар"
Здесь всё очевидно. Павел заменил партнёра за 25 минут до конца встречи и в итоге принёс своей команде победу точным ударом на последних минутах. Второй лучший выход на замену в туре не мог остаться незамеченным. Почему второй? Сейчас станет ясно.
Ондржей Ванек, "Уфа"
Так же, как и Мамаев, включился в матч уже после перерыва. У Ванека было даже меньше времени, он появился на поле за 20 минут. Пусть он и не забивал победных голов, зато оформил дубль.
Олег Иванов, "Ахмат"
Всё на поверхности. Грозненцы набрали первые очки в сезоне и сделали это благодаря полузащитнику Иванову, оформившему единственный гол во встрече против "Енисея".
Олег Шатов, "Зенит"
Забил свой первый гол после возвращения в питерский "Зенит". Да, мяч получился забавным, да и голкипера тульского "Арсенала" не сумел смахнуть сферу, летевшую совсем рядом, но мяч этот стал в итоге победным, - а это дорогого стоит.
Андрей Козлов, "Оренбург"
Главный герой противостояния Самары и Оренбурга. Оформил дубль и принёс первые очки своей команде после возвращения в премьер-лигу.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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