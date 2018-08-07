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Элвер Рахимич: дайте армейцам время

Экс-полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич с оптимизмом смотрит в будущее своей бывшей команды.

"Нужно отметить игру обороны ЦСКА. Новая тройка защитников команды сыграется быстрее, чем нападающие.

Видно, что команда сейчас в стадии перестройки. Поэтому дайте армейцам немного времени.

Если говорить о дебюте Абеля Эрнандеса, пока рано судить о его игре, но уже по матчу с "Ростовом" было видно, что это футболист высокого уровня. Также отмечу Ильзата Ахметова – с его выходом на поле игра ЦСКА у ворот "Ростова" оживилась", - цитируют Рахимича Известия.
Теги: ЦСКА Рахимич
Сегодня, 08:44
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№2 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 09:02) #
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Ахметов очень впечатляет. Потенциал- огромный. Надо только правильно обучить.

Если бы еще с Обляковым выгорело- то вообще просто супер может получиться со временем.
Линия АПЗ Кучаев- Обляков- Ахметов - может стать лучшей в РПЛ.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 08:45) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
вот только Ахметову видимо надо мозги несколько вправить, а то с Ростовом раннего Дзагоева включил


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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