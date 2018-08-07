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Председатель правления "Локомотива" рассказал об интересе зарубежных клубов к нескольким игрокам команды

Председатель правления "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал, что интерес к игрокам клуба есть со стороны зарубежных клубов.

"Сейчас ко многим игрокам "Локомотива" проявляют интерес многие клубы, в том числе и зарубежные.

Однако нам предстоит важный и трудный сезон. Мы не хотим отпускать своих лидеров. Оги и сами понимают, что у нас скоро Лига чемпионов, и им есть куда расти. Думаю, после участия "Локомотива" в главном еврокубке интерес к нашим футболистам станет еще сильнее", - цитируют Мещерякова Известия.
Теги: Локомотив
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