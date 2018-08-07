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Александр Кокорин: с каждым днем чувствую себя все лучше и лучше. Совсем скоро вернусь на поле

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал о своем восстановлении.

"Отлично себя чувствую – с каждым днем все лучше и лучше. Стараюсь не форсировать события.

Работа с тренерами идет по плану, так что скоро вернусь на поле. Тяжело назвать точный день, но он становится все ближе. Через две недели будут тесты – по ним станет понятно, насколько я в порядке", - цитирует Кокорина пресс-служба "Зенита".

Напомним, что 27-летний форвард получил тяжелую травму 15 марта 2018 года в матче против "Лейпцига" в Лиге Европы.
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 09:09
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№1 Написал: Parshin (Сегодня, 09:19) #
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Шура, Вас не хватает на поле - осиротел чемпионат без Вас, ей Богу, даже трава под "Зенитом" кажется не такая зеленая... Ждем, Все Вас ждут - трубы трубят, барабаны бьют - все на поле Вас зовут!
Только до этого триумфального возвращения, уж не балуй, как парень с реки Валуй! Будьте пай-мальчиком!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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