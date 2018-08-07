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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Столичный квартет и опозорившиеся самарцы. Сборная неудачников 2-го тура
Чемпион и вице-чемпион снова не забили, но в целом результативность чемпионата подрастает, потому в сборной неудачников преобладают игроки оборонительного плана. Кто они и чем заслужили попадание в нашу рубрику – в новом материале Rusfootball.info.
Тульский голкипер здорово защищал свои ворота от нападок «Зенита», но задёргался и в итоге не дёрнулся, пока мяч пролетал мимо всех после подачи Олега Шатова.
Владислав Игнатьев («Локомотив»)
Неудачником в полном смысле слова Влада не назовёшь, скорее он напротив счастливчик, ведь «Спартак» так и не забил. Но в первом тайме и начале второго Промес показал все недостатки Игнатьева в игре 1 в 1 и сделал Владислава худшим игроком дерби.
Тарас Бурлак («Крылья Советов»)
«Я давно не видел таких голов: идёт подача с фланга и человек спокойно забивает головой», - сказал после матча Андрей Тихонов. Мы тоже давно не видели, но благодаря Бурлаку, просто смотревшему, как Козлов замыкает навес, увидели. Первый гол предопределил домашний позор самарцев.
Шамиль Гасанов («Енисей»)
Дмитрий Аленичев уже думал, какие указания будет давать своим парням в раздевалке, но под занавес первого тайма Шамиль проиграл позицию Берише и вернуть её без фола уже не смог. Еськов счёл, что это была последняя надежда и удалил футболиста. Естественно, в меньшинстве «Енисей» не выстоял и проиграл в Грозном.
Филип Уремович («Рубин»)
Хорват здорово дебютировал за казанскую команду, но во втором матче был передвинул левее он Наваса из-за несовместимости Чико Флореса и Байрамяна. Там у хорвата дело пошло гораздо хуже: «Динамо» ещё до быстрого гола нащупало слабое место в обороне «Рубина» и в итоге забило как раз из-под Уремовича. Красноречивее всего была реакция Бердыева: прямая замена по позиции в перерыве.
Владимир Полуяхтов («Крылья Советов»)
Новичок самарцев, известный в народе как гений, встречу с «Оренбургом» вместе с партнёрами провалил. С его фланга прилетел навес на первый гол Козлова, но возмутительнее всего то, что Владимир даже не выпрыгнул с Андреем на угловом, после которого счёт стал 0:3.
Георгий Щенников (ЦСКА)
Если в прошлом туре трудно было набрать защитников для сборной неудачников, то во втором голы всё-таки появились. Причём неожиданно для Щенникова: Паршивлюк выскочил из-за его спины и забил победный мяч, а Георгия заменили уже в перерыве. Начало сезона вообще складывается для него сложно: если помните, перед Суперкубком Щенников проиграл конкуренцию Набабкину и вышел на поле только со скамейки из-за травмы Дзагоева.
На схеме передвинем Георгия в полузащиту, всё-таки его позиция и ситуация на поле предполагали активные подключения в атаку.
Срджан Мияйлович («Крылья Советов»)
После ухода Дмитрия Ятченко у самарцев не осталось штатного пенальтиста, так что к «точке» двинулся серб. Но вместо того, чтобы сравнять счёт, он не забил пенальти, не забил на добивании и не прервал следующую атаку «Енисея» - так вместо 1:1 «Крылья» получили 0:2 и приговор. На следующий день после матча Мияйлович улетел на операцию: остаётся пожелать только скорого и успешного возвращения.
Гжегож Крыховяк («Локомотив»)
Понятно, что в первой своей игре поляк допускал огрехи, но в сборную неудачников он попал из-за одного главного. Забей Крыховяк свой момент на последней минуте – и сейчас бы все говорили о том, какой топ и батя приехал к нам в чемпионат, что даже «Локомотив» начал забивать. Но удар у Гжегожа не получился, а «Локомотив» третью игру подряд не забил.
Николай Димитров («Урал»)
Болгарин свой шанс получил в менее комфортной обстановке, чем Мияйлович и Крыховяк, момент возник с игры, но всё же его Димитров при счёте 1:1 обязан был забивать. Однако Николай метров с 13 так, что позволил Крицюку совершить потрясающий сэйв. В итоге вместо заслуженной победы «Урал» пропустил в концовке и потерпел второе домашнее поражение.
Как метко заметил в разборе матча коллега Мордовин, на старте сезоне Ефремов отметился только тем, что попал в стартовый состав. Если Чалов хотя бы упускает моменты, то второго нападающего красно-синих на поле вообще не видно. Понятно, что с приходом Абеля Эрнандеса Ефремову либо найдут новое применение, либо посадят в запас - в игре с ростовчанами он был заменён на новичка уже в перерыве.
Весной Тихонов не проиграл Федотову в личной встрече, удержав дома ничью 0:0, но уступил борьбу за первую позицию в таблице. «Крылья» после 40 тысяч зрителей на ЦСКА при меньшей территории рассчитывали победить хорошо знакомого соперника и поддержать футбольный бум в городе, но вместо этого довольно-таки позорно влетели 0:3 уже к перерыву. Андрей Валерьевич не признал, что его команду разорвали, а сетовал на детские ошибки игроков и отсутствие усиления. Ещё пара таких матчей - и на «Самара Арене» больше не будут делать перекличку из фамилии и имени главного тренера.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: Анна Шаймарданова
Вратарь: Михаил Левашов («Арсенал»)
Тульский голкипер здорово защищал свои ворота от нападок «Зенита», но задёргался и в итоге не дёрнулся, пока мяч пролетал мимо всех после подачи Олега Шатова.
Защитники:
Владислав Игнатьев («Локомотив»)
Неудачником в полном смысле слова Влада не назовёшь, скорее он напротив счастливчик, ведь «Спартак» так и не забил. Но в первом тайме и начале второго Промес показал все недостатки Игнатьева в игре 1 в 1 и сделал Владислава худшим игроком дерби.
Тарас Бурлак («Крылья Советов»)
«Я давно не видел таких голов: идёт подача с фланга и человек спокойно забивает головой», - сказал после матча Андрей Тихонов. Мы тоже давно не видели, но благодаря Бурлаку, просто смотревшему, как Козлов замыкает навес, увидели. Первый гол предопределил домашний позор самарцев.
Шамиль Гасанов («Енисей»)
Дмитрий Аленичев уже думал, какие указания будет давать своим парням в раздевалке, но под занавес первого тайма Шамиль проиграл позицию Берише и вернуть её без фола уже не смог. Еськов счёл, что это была последняя надежда и удалил футболиста. Естественно, в меньшинстве «Енисей» не выстоял и проиграл в Грозном.
Филип Уремович («Рубин»)
Хорват здорово дебютировал за казанскую команду, но во втором матче был передвинул левее он Наваса из-за несовместимости Чико Флореса и Байрамяна. Там у хорвата дело пошло гораздо хуже: «Динамо» ещё до быстрого гола нащупало слабое место в обороне «Рубина» и в итоге забило как раз из-под Уремовича. Красноречивее всего была реакция Бердыева: прямая замена по позиции в перерыве.
Владимир Полуяхтов («Крылья Советов»)
Новичок самарцев, известный в народе как гений, встречу с «Оренбургом» вместе с партнёрами провалил. С его фланга прилетел навес на первый гол Козлова, но возмутительнее всего то, что Владимир даже не выпрыгнул с Андреем на угловом, после которого счёт стал 0:3.
Георгий Щенников (ЦСКА)
Если в прошлом туре трудно было набрать защитников для сборной неудачников, то во втором голы всё-таки появились. Причём неожиданно для Щенникова: Паршивлюк выскочил из-за его спины и забил победный мяч, а Георгия заменили уже в перерыве. Начало сезона вообще складывается для него сложно: если помните, перед Суперкубком Щенников проиграл конкуренцию Набабкину и вышел на поле только со скамейки из-за травмы Дзагоева.
На схеме передвинем Георгия в полузащиту, всё-таки его позиция и ситуация на поле предполагали активные подключения в атаку.
Полузащитники:
Срджан Мияйлович («Крылья Советов»)
После ухода Дмитрия Ятченко у самарцев не осталось штатного пенальтиста, так что к «точке» двинулся серб. Но вместо того, чтобы сравнять счёт, он не забил пенальти, не забил на добивании и не прервал следующую атаку «Енисея» - так вместо 1:1 «Крылья» получили 0:2 и приговор. На следующий день после матча Мияйлович улетел на операцию: остаётся пожелать только скорого и успешного возвращения.
Гжегож Крыховяк («Локомотив»)
Понятно, что в первой своей игре поляк допускал огрехи, но в сборную неудачников он попал из-за одного главного. Забей Крыховяк свой момент на последней минуте – и сейчас бы все говорили о том, какой топ и батя приехал к нам в чемпионат, что даже «Локомотив» начал забивать. Но удар у Гжегожа не получился, а «Локомотив» третью игру подряд не забил.
Николай Димитров («Урал»)
Болгарин свой шанс получил в менее комфортной обстановке, чем Мияйлович и Крыховяк, момент возник с игры, но всё же его Димитров при счёте 1:1 обязан был забивать. Однако Николай метров с 13 так, что позволил Крицюку совершить потрясающий сэйв. В итоге вместо заслуженной победы «Урал» пропустил в концовке и потерпел второе домашнее поражение.
Нападающий: Дмитрий Ефремов (ЦСКА)
Как метко заметил в разборе матча коллега Мордовин, на старте сезоне Ефремов отметился только тем, что попал в стартовый состав. Если Чалов хотя бы упускает моменты, то второго нападающего красно-синих на поле вообще не видно. Понятно, что с приходом Абеля Эрнандеса Ефремову либо найдут новое применение, либо посадят в запас - в игре с ростовчанами он был заменён на новичка уже в перерыве.
Тренер: Андрей Тихонов («Крылья Советов»)
Весной Тихонов не проиграл Федотову в личной встрече, удержав дома ничью 0:0, но уступил борьбу за первую позицию в таблице. «Крылья» после 40 тысяч зрителей на ЦСКА при меньшей территории рассчитывали победить хорошо знакомого соперника и поддержать футбольный бум в городе, но вместо этого довольно-таки позорно влетели 0:3 уже к перерыву. Андрей Валерьевич не признал, что его команду разорвали, а сетовал на детские ошибки игроков и отсутствие усиления. Ещё пара таких матчей - и на «Самара Арене» больше не будут делать перекличку из фамилии и имени главного тренера.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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