Дмитрий Селюк: если бы не я, Эбесилио уже давно бы умер. Он самый настоящий мерзавец!

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал скандал вокруг своего бывшего клиента Лоренсо Эбесилио, известным по выступлениям за "Мордовию" и "Анжи". Голландец бросил двух россиянок — Анну Багаеву и Дарью Данилину, родивших от него детей."Я уже с ним не работаю. Он оказался самым настоящим мерзавцем!Начнем с того, что он был никто и звать его было никак. В "Аяксе" он получал 3000 евро в месяц. Я его взял и привез в донецкий "Металлург"Эбесилио был несусветным пьяницей. Однажды он напился так, что не увидел стеклянную дверь и прошел сквозь нее. Она разбилась, рухнула и разрезала ему ногу. Он бы умер, если бы рядом не было человека, который мне набрал в Барселону, и я срочно в Донецке не вызвал бы реанимацию. Ему перерезало там что-то очень серьезное.Его должны были выгнать из клуба, но я с ним серьезно поговорил, и его оставили. Он пообещал, что будет вести себя хорошо, потом он ушел к Юрию Семину в "Габалу". Там в горах он жил в базе, негде пойти напиться, все жили на виду, поэтому он вел трезвый образ жизни. Семину он очень нравился как игрок.Потом Семин взял его в "Мордовию". Он при Семине стал одним из ведущих игроков. Потом Семин захотел его в "Анжи", и в тот момент он решил повести себя некрасиво. Человек захотел обмануть меня на небольшую сумму, и вдруг у него в "Анжи" объявился родственник, который начал представлять его интересы. Сейчас он звонит мне и говорит, что хочет сотрудничать со мной. Но я больше не хочу с ним сотрудничать, у него больших перспектив не осталось.Потом на Кипре у него начался алкоголизм, гуляния, развлечения. Профессионализмом и не пахло. Человек просто загубил свою карьеру.Если бы не я, этот мерзавец уже умер! Я просто спас его", - сказал Селюк.