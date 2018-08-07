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Дмитрий Селюк: если бы не я, Эбесилио уже давно бы умер. Он самый настоящий мерзавец!

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал скандал вокруг своего бывшего клиента Лоренсо Эбесилио, известным по выступлениям за "Мордовию" и "Анжи". Голландец бросил двух россиянок — Анну Багаеву и Дарью Данилину, родивших от него детей.

"Я уже с ним не работаю. Он оказался самым настоящим мерзавцем!

Начнем с того, что он был никто и звать его было никак. В "Аяксе" он получал 3000 евро в месяц. Я его взял и привез в донецкий "Металлург"

Эбесилио был несусветным пьяницей. Однажды он напился так, что не увидел стеклянную дверь и прошел сквозь нее. Она разбилась, рухнула и разрезала ему ногу. Он бы умер, если бы рядом не было человека, который мне набрал в Барселону, и я срочно в Донецке не вызвал бы реанимацию. Ему перерезало там что-то очень серьезное.

Его должны были выгнать из клуба, но я с ним серьезно поговорил, и его оставили. Он пообещал, что будет вести себя хорошо, потом он ушел к Юрию Семину в "Габалу". Там в горах он жил в базе, негде пойти напиться, все жили на виду, поэтому он вел трезвый образ жизни. Семину он очень нравился как игрок.

Потом Семин взял его в "Мордовию". Он при Семине стал одним из ведущих игроков. Потом Семин захотел его в "Анжи", и в тот момент он решил повести себя некрасиво. Человек захотел обмануть меня на небольшую сумму, и вдруг у него в "Анжи" объявился родственник, который начал представлять его интересы. Сейчас он звонит мне и говорит, что хочет сотрудничать со мной. Но я больше не хочу с ним сотрудничать, у него больших перспектив не осталось.

Потом на Кипре у него начался алкоголизм, гуляния, развлечения. Профессионализмом и не пахло. Человек просто загубил свою карьеру.

Если бы не я, этот мерзавец уже умер! Я просто спас его", - сказал Селюк.

Sport24
Теги: Селюк Эбесилио Семин Мордовия Анжи
Сегодня, 12:53
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8
(3)
№8 Написал: truten74 (Сегодня, 14:10) #
  • -1
  •  (1)

А эти две шлюхи ещё и рогатки свои раздвигали перед этим алкашом,теперь матери одиночки.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№7 Написал: yuri II Там, за облаками (Сегодня, 14:09) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Марадонна

Кто такая Марадонна?
А, донна Мара!
Регистрация: 12.03.2018 [жалоба]
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:34) #
  • 0
  •  (2)

Однажды он напился так, что не увидел стеклянную дверь и прошел сквозь нее.

))) А однажды он взял и уснул прям на поле. Идите ка вы господа в писду-и уснул. Марадонна вздохнул тяжко.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: Роман Кайонов (Сегодня, 13:24) #
  • -2
  •  (2)

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Регистрация: 7.08.2018 [жалоба]
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:23) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: CSKA085
у селюка один шлак,ни одного нормального игрока нет

ну почему...они своим нытьем рвут сми...а он, как принц на белом коне (кстати, опять же, на белом) их интересы защищает. в итоге у него для футболистов и клубов создается очень правильный образ - защитник обиженок


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 13:12) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
у селюка один шлак,ни одного нормального игрока нет
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
№2 Написал: manatee Москва (Сегодня, 13:07) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Беглые рабы, с ними всегда так.
Регистрация: 16.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: Zaraza Далеко (Сегодня, 13:01) #
  • +2
  •  (6)

я все удивляюсь как у яя может быть белый агент. прям как хозяин, не?
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
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