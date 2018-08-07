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Роман Еременко присоединится к "Спартаку" после возвращения команды из Греции

По информации СЭ, Роман Еременко присоединится к "Спартаку" после возвращения москвичей из Салоник, куда они отправляются сегодня на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с ПАОК.

Двухлетняя дисквалификация футболиста заканчивается 6 октября, но уже с 7 августа хавбек по правилам ФИФА имеет право тренироваться в составе профессионального клуба.

Спорт-экспресс
Теги: Еременко Спартак ЦСКА
Сегодня, 13:40
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(3)
№22 Написал: садник-безголовин (Сегодня, 14:28) #
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Цитата: borlas
Берут на испытательный срок. Играть будет за еду

Чисто ослегов подкузьмить взяли smile Ослы резко его в наркоманы записали... Эдак они скоро и Очкодыра в Рукожопы запишут! Как Пельменя в физруки, а Пса - в шавки joy
Регистрация: 7.08.2018 [жалоба]
№21 Написал: Zmei Москва (Сегодня, 14:25) #
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online

Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Ломовицкий правый хав, его конкуренты Ташаев и Самедов, который сильно сдал в скорости, а ни как не Еременко!
Тимофеев чистый опорник!
Еременко ценрхав! предпочитающий играть под нападающими!
т.е ни Тимофееву, ни Ломовицкому не конкурент! он конкурент Хани и Попову! вы сильно переживаете за последних двух?!
удачи Еременко в Спартаке! очень надеюсь, он выйдет на свой уровень, а Попов и Хани отправятся в другие клубы!

да, тут не поспоришь... за исключением Тимофеева, он в прошлом сезоне играл на позиции Попова, Хани, когда Глушакова заменил
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№20 Написал: borlas (Сегодня, 14:24) #
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Цитата: spartak-higway
Что это за контракт такой?


Берут на испытательный срок. Играть будет за еду в Тарасовке и за формкнное обмундирование. Основной доход - бонусы за полезные действия на поле и за общий результат команды. Сыграет определенное количество матчей, по их результатам будет принято решение о вступлении в силу второй части контракта с постоянной ЗП и прочими благами, которыми обладают остальные игроки клуба.
Регистрация: 22.07.2009 [жалоба]
№19 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 14:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ythe
Цитата: Zmei
Цитата: ythe
Zmei,
да они сейчас хоть кого возьмут дыры заштопать. тем более бесплатно

как видишь не стали его брать.... думаю все решил вопрос денег
хоть и пишут, что Еременко будет получать в зависимости от своей игры, вопрос сколько он будет получать? видимо Гинера и Ко этот запрос не устроил, по другому не вижу причины оказаться у нас, а не у коней
Еще несколько месяцев назад Гинер в интервью сказал, что Еременко будет играть у них

Хочу, чтобы меня правильно поняли, мне похрен на Еременко, я хочу, чтобы он своими связями с Трабуки не перешел дорогу Тимофееву и Ломовицкому.
Ведь тот будет просить Карреру дать шанс Еременко.
У нас будут сидеть перспективные парни в запасе, а потом дубль, Ростов и забыли про них.

согласен, молодняк у нас хороший. Все еще Митрюшкина жалко.Вот я и говорю, что нихрена не вижу логики

Ломовицкий правый хав, его конкуренты Ташаев и Самедов, который сильно сдал в скорости, а ни как не Еременко!
Тимофеев чистый опорник!
Еременко ценрхав! предпочитающий играть под нападающими!
т.е ни Тимофееву, ни Ломовицкому не конкурент! он конкурент Хани и Попову! вы сильно переживаете за последних двух?!
удачи Еременко в Спартаке! очень надеюсь, он выйдет на свой уровень, а Попов и Хани отправятся в другие клубы!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№18 Написал: Zmei Москва (Сегодня, 14:21) #
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online

Цитата: Parshin
и это можно будет увидеть в этом сезоне!

в каком сезоне? Он что играет на высшем уровне, чтобы за ним следить?
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№17 Написал: borlas (Сегодня, 14:19) #
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Цитата: Zmei
не перешел дорогу Тимофееву и Ломовицкому.


Эти игроки другой позиции.
Он если и перейдет дорогу то Ханни или Жано с Поповым.
Мне если честно, по барабану, кто кому дорогу перейдет, лишь бы команде пользу приносил.
Кстати, у нас как Алекс ушёл, так никто его и не заменил пока. Вот очередной кандидат.
Регистрация: 22.07.2009 [жалоба]
№16 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 14:18) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zmei
ну судя по минусам, тут либо Трабукки сидит, либо логику не видим только мы с тобой)))))

либо наши "небратья". у них на хохляцкой клаве только одна клавиша "-" smile


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№15 Написал: Parshin (Сегодня, 14:18) #
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online

Странные рассуждения, да Роман Ерёменко, как футболист мастером и был, и остается, к тому же очень даже КРУТЫМ и это можно будет увидеть в этом сезоне! Хотя бы в послужной Список футболистов иногда заглядывайте, а не только в грязное белье...
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№14 Написал: Zmei Москва (Сегодня, 14:16) #
  • +1
  •  (3)
online

Цитата: ythe
согласен, молодняк у нас хороший. Все еще Митрюшкина жалко.Вот я и говорю, что нихрена не вижу логики

ну судя по минусам, тут либо Трабукки сидит, либо логику не видим только мы с тобой)))))
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№13 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 14:12) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zmei
Цитата: ythe
Zmei,
да они сейчас хоть кого возьмут дыры заштопать. тем более бесплатно

как видишь не стали его брать.... думаю все решил вопрос денег
хоть и пишут, что Еременко будет получать в зависимости от своей игры, вопрос сколько он будет получать? видимо Гинера и Ко этот запрос не устроил, по другому не вижу причины оказаться у нас, а не у коней
Еще несколько месяцев назад Гинер в интервью сказал, что Еременко будет играть у них

Хочу, чтобы меня правильно поняли, мне похрен на Еременко, я хочу, чтобы он своими связями с Трабуки не перешел дорогу Тимофееву и Ломовицкому.
Ведь тот будет просить Карреру дать шанс Еременко.
У нас будут сидеть перспективные парни в запасе, а потом дубль, Ростов и забыли про них.

согласен, молодняк у нас хороший. Все еще Митрюшкина жалко.Вот я и говорю, что нихрена не вижу логики


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№12 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 14:11) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста.

Что это за контракт такой?)


--------------------
Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010 [жалоба]
№11 Написал: Zmei Москва (Сегодня, 14:09) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: ythe
Zmei,
да они сейчас хоть кого возьмут дыры заштопать. тем более бесплатно

как видишь не стали его брать.... думаю все решил вопрос денег
хоть и пишут, что Еременко будет получать в зависимости от своей игры, вопрос сколько он будет получать? видимо Гинера и Ко этот запрос не устроил, по другому не вижу причины оказаться у нас, а не у коней
Еще несколько месяцев назад Гинер в интервью сказал, что Еременко будет играть у них

Хочу, чтобы меня правильно поняли, мне похрен на Еременко, я хочу, чтобы он своими связями с Трабуки не перешел дорогу Тимофееву и Ломовицкому.
Ведь тот будет просить Карреру дать шанс Еременко.
У нас будут сидеть перспективные парни в запасе, а потом дубль, Ростов и забыли про них.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№10 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:08) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Трансфер из разряда "По личным мотивам". Там Ханни страдает из-за отсутствия практики, а они заштыренного берут до кучи)))
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№9 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 14:07) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ганнибал
непонятно выйдет ли он на прежний уровень,ни совсем понял зачем он нужен, у нас перебор в полузащите...

какая то тайна во всем этом есть... smirk


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№8 Написал: Ганнибал Новосибирск (Сегодня, 14:06) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Zmei
Имея в составе Глушакова, Тимофеева, Зобнина, Фернандо, Самедова, Промеса, Ломовицкого, Хани, Рошу, Жано....брать еще Еременко 32года после 2-х летней дисквалификации

непонятно выйдет ли он на прежний уровень,ни совсем понял зачем он нужен, у нас перебор в полузащите...
Регистрация: 20.10.2008 [жалоба]
№7 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 14:05) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Zmei,
да они сейчас хоть кого возьмут дыры заштопать. тем более бесплатно


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№6 Написал: Zmei Москва (Сегодня, 14:03) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: ythe
Не понял, а почему к коням не пошел? У них же катастрофа с составом

они не идиоты брать игрока 32 лет без перспектив продать )
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№5 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 14:02) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не понял, а почему к коням не пошел? У них же катастрофа с составом


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№4 Написал: Zmei Москва (Сегодня, 13:59) #
  • -4
  •  (6)
online

Бредовый трансфер, лишь бы Трабуки не плакал

Имея в составе Глушакова, Тимофеева, Зобнина, Фернандо, Самедова, Промеса, Ломовицкого, Хани, Рошу, Жано....брать еще Еременко 32года после 2-х летней дисквалификации
пусть и за бесплатно, но все же даже на кубковые матчи есть кого ставить
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№3 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 13:49) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
Титов одобряет smile
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
№2 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 13:46) #
  • -3
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Наркоман в наркоманде...

Нариком он был в цкг,в Спартаке станет человеком))


--------------------
Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010 [жалоба]
№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 13:42) #
  • +1
  •  (17)
online

Наркоман в наркоманде...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
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