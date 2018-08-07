Роман Еременко присоединится к "Спартаку" после возвращения команды из Греции

По информации СЭ, Роман Еременко присоединится к "Спартаку" после возвращения москвичей из Салоник, куда они отправляются сегодня на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с ПАОК.Двухлетняя дисквалификация футболиста заканчивается 6 октября, но уже с 7 августа хавбек по правилам ФИФА имеет право тренироваться в составе профессионального клуба.