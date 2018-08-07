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"Дженоа" требует от "Зенита" 20 млн евро за Диего Лаксальта

Руководство "Дженоа" готово продать полузащитника Диего Лаксальта в "Зенит" за 20 миллионов евро, утверждает Gazzetta dello Sport.

По неофициальной информации, питерцы уже согласовали с уругвайцем личный контракт на 2,5 миллиона евро в год.

Ожидается, что переговоры между клубами могут быть завершены уже на этой неделе.

Лаксальт выступает за "Дженоа" с 2016 года. В минувшем сезоне он провел 34 матча, забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.

Gazzetta dello Sport.
Теги: Зенит Дженоа
Сегодня, 13:57
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№3 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 14:15) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
млять! зачем Семаку Ласкальт, если у него есть Чернов?!! просто пи3дец!

Цитата: truten74
Лучше чем Паредес и дешевле,а Паредеса продать если он вообще теперь кому нужен.

вообще-то Паредес опорник, а Ласкальт левый защитник...
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№2 Написал: truten74 (Сегодня, 14:13) #
  • -3
  •  (3)

Лучше чем Паредес и дешевле,а Паредеса продать если он вообще теперь кому нужен.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 14:12) #
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Терек»
Несерьёзно как-то, за такую статистику и 40 лимонов не стыдно требовать у Зенита
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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