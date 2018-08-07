"Дженоа" требует от "Зенита" 20 млн евро за Диего Лаксальта

Руководство "Дженоа" готово продать полузащитника Диего Лаксальта в "Зенит" за 20 миллионов евро, утверждает Gazzetta dello Sport.По неофициальной информации, питерцы уже согласовали с уругвайцем личный контракт на 2,5 миллиона евро в год.Ожидается, что переговоры между клубами могут быть завершены уже на этой неделе.Лаксальт выступает за "Дженоа" с 2016 года. В минувшем сезоне он провел 34 матча, забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.