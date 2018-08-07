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Александр Егоров: сейчас каждый контакт в штрафной - это пенальти. Я против такой трактовки

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил действия арбитров в отдельных матчах РПЛ.

"В матче "Динамо" — "Рубин" была борьба. Такой же момент на матче "Арсенал" — "Динамо", где при единоборстве в штрафной произошли падения игроков. Мне хотелось бы, чтобы пенальти были более очевидными.

Сейчас каждый контакт в штрафной — пенальти. Идет борьба, есть контакт, но мы должны понимать разницу в фоле и контакте", — передает слова Егорова Sport24
Сегодня, 14:15
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№2 Написал: Parshin (Сегодня, 14:28) #
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Футбольные правила давно стали анахронизмом - их нужно постепенно редактировать, улучшать на пользу футбола... Иначе футбол губится всякими глупостями...
За последние десятилетия в Правила и около-Правила внесены уже десятки позитивных изменений - так держать и далее!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 14:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Сейчас каждый контакт в штрафной — пенальти. Идет борьба, есть контакт, но мы должны понимать разницу в фоле и контакте", — передает слова Егорова Sport24

Дебил. Надо давать пенальти, пока судьи не истребят борцовские приемы... )))


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Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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