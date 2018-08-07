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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Нечестное слово. Еременко почти наверняка в "Спартаке"
Роман Еременко, дисквалифицированный два года назад за употребление кокаина, через пару месяцев сможет вернуться в большой футбол. Судя по информации СМИ, карьеру финский игрок продолжит в московском "Спартаке". О том, нужен ли Еременко "Спартаку" и "Спартак" - Еременко.
Тот сезон, когда Еременко попался на кокаине, начинался для футболиста отлично. ЦСКА тяжело вкатывался в новый футбольный год, и атакующий полузащитник был одним из немногих, кто тащил команду вперёд, не обращая внимание на присутствие в составе беспомощного Траоре, который оказался основным нападающим. Роман забивал, делал голевые, да и просто вел игру в созидательном плане. Помимо этого, Еременко отлично двигался и за счет этого проделывал хороший объем работы.
А потом, словно гром среди ясного неба, Еременко схлопотал дисквалификацию, которая вполне способна поставить крест на его карьере. Причем получил из-за абсолютной глупости - наркотиков. Даже не из-за мельдония. Вот действительно, как будто Еременко к тому моменту был не опытным игроком, а совсем уж юным пареньком, не сумевшим разобраться с внезапной славой и богатством.
Еременко был вынужден остановиться на пике. В тот момент его цена на трансферном рынке колась около 16 миллионов евро.
Уже довольно скоро наступит момент, - играть Роман сможет в октябре - когда мы узнаем, способен ли будет выйти Еременко на тот уровень, которым он радовал "армейских" болельщиков летом 2016. Помимо этого вопроса, есть и другой, не менее важный - в футболке какого клуба он будет заново входить в футбол? Ещё не так давно на эту тему было тяжело спекулировать:
- У Романа Еременко есть действующий контракт с ЦСКА. О каких переговорах вы говорите? Он приедет осенью в ЦСКА и приступит к тренировкам, - говорил Евгений Гинер в апреле.
Правда, Роман Бабаев потом уточнил:
- У нас есть джентельменская договоренность, что, конечно, Роман должен вернуться в ЦСКА, но это пока очень предварительно, потому что он еще не полностью отбыл дисквалификацию, которая закончится в октябре... Скажу так: из российских вариантов на 90 процентов это ЦСКА, а из экзотических – там, где деньги.
Но теперь известно почти наверняка, что Роман окажется в "Спартаке". Все начиналось не особо что-то подтверждающими фото, но в последние дни информация о подписании контракта идёт отовсюду.
Хорошо ли с этической точки зрения поступает Еременко?
На первый взгляд - не очень. ЦСКА не стал обращаться в суд для того, чтобы заставить платить футболиста компенсацию после того, как стало ясно, Роман действительно нюхал и здорово подставил команду и клуб. В конце концов, "армейцы" не просто потеряли игрока, репутационный ущерб был нанесен всему клубу. Но Гинер решил просто расторгнуть контракт.
Например, Адриан Муту из лондонского "Челси", пойманный на том же самом, получил иск и был должен клубу около 18 миллионов евро. Еременко такой участи избежал.
С другой стороны, мы не знаем деталей договоренности. До дисквалификации Еременко получал в ЦСКА чуть больше двух миллионов евро. Договаривались представители игрока и клуба о новой зарплате? Неизвестно. Могут ли "армейцы" сейчас платить такие деньги? Наверное, да. Но вот станут ли они подписывать на них футболиста, который два года занимался неизвестно чем, - вряд ли.
Серьезно, некоторые игроки, пропустив полгода из-за травмы, так и не могут никогда вернуться на свой уровень. А здесь - два года без профессионального футбола. Риск огромный.
Зачем "Спартак" Еременко?
Видимо, деньги. Потому что иной мотивации здесь не наблюдается. В любом случае, у Еременко будет долгий период адаптации. Заиграть прямо вот так сразу у него наверняка не получится. И в этом плане куда больше ему подходит ЦСКА - место, в котором у него нет массы конкурентов, место, где на него сразу не обрушится шквал болельщицкой ненависти. Фанаты "красно-белых", кстати, уже сделали заявление (точнее, их часть - группа активных болельщиков московского клуба Supporters Group):
- Не считаем этот трансфер удачным для нашего клуба как в игровом плане, так и, главное, в плане атмосферы внутри коллектива. Почему атмосферы? Зимой в клуб перешел младший брат Романа Еременко — Сергей. Сейчас подтягивается старший брат, не с самой хорошей репутацией. Плюс у них один и тот же агент, который привозит в последнее время игроков в "Спартак" (в том числе и "бесплатно"). Эти факторы могут внести дисбаланс внутри костяка команды и оказать негативное влияние на игру клуба. Мы против! Мы оставляем за собой право на реакцию негативного характера в отношении всех, кто причастен к трансферу данного персонажа.
Зачем Еременко "Спартаку"?
Это главная загадка всего действа. Во-первых, возраст. Роману за тридцать. Игрок, который просит немалую личку, уже наверняка не покажет чего-то слишком крутого. Тем более, отсюда вытекает дополнительный риск - меньше шансов, что покажет себя самого образца 2016 года.
Во-вторых, паспорт. Еременко считается легионером в нашем чемпионате. В условиях лимита на легионеров - дополнительная головная боль для главного тренера.
В-третьих, на его позицию полно игроков. Приобретенный в прошлом году Ханни - раз. Ивелин Попов, вернувшийся из аренды, - два. Пока травмированный Ананидзе - три. При желании, Роман Зобнин - четыре. Не многовато ли?
Не говоря даже о том, что мы уже обсудили - отношение болельщиков к игроку, который пришел из ЦСКА, и большой риск того, что футболист не сможет полноценно вернуться в профессиональный футбол.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Тот сезон, когда Еременко попался на кокаине, начинался для футболиста отлично. ЦСКА тяжело вкатывался в новый футбольный год, и атакующий полузащитник был одним из немногих, кто тащил команду вперёд, не обращая внимание на присутствие в составе беспомощного Траоре, который оказался основным нападающим. Роман забивал, делал голевые, да и просто вел игру в созидательном плане. Помимо этого, Еременко отлично двигался и за счет этого проделывал хороший объем работы.
А потом, словно гром среди ясного неба, Еременко схлопотал дисквалификацию, которая вполне способна поставить крест на его карьере. Причем получил из-за абсолютной глупости - наркотиков. Даже не из-за мельдония. Вот действительно, как будто Еременко к тому моменту был не опытным игроком, а совсем уж юным пареньком, не сумевшим разобраться с внезапной славой и богатством.
Еременко был вынужден остановиться на пике. В тот момент его цена на трансферном рынке колась около 16 миллионов евро.
Уже довольно скоро наступит момент, - играть Роман сможет в октябре - когда мы узнаем, способен ли будет выйти Еременко на тот уровень, которым он радовал "армейских" болельщиков летом 2016. Помимо этого вопроса, есть и другой, не менее важный - в футболке какого клуба он будет заново входить в футбол? Ещё не так давно на эту тему было тяжело спекулировать:
- У Романа Еременко есть действующий контракт с ЦСКА. О каких переговорах вы говорите? Он приедет осенью в ЦСКА и приступит к тренировкам, - говорил Евгений Гинер в апреле.
Правда, Роман Бабаев потом уточнил:
- У нас есть джентельменская договоренность, что, конечно, Роман должен вернуться в ЦСКА, но это пока очень предварительно, потому что он еще не полностью отбыл дисквалификацию, которая закончится в октябре... Скажу так: из российских вариантов на 90 процентов это ЦСКА, а из экзотических – там, где деньги.
#Спартак готовит новый трансфер? #Еременко #Каррера #Spartak #Carrera #Eremenko #трансфер #чепроисходит pic.twitter.com/dFTnbq5SyZ— Фалькао не приехал (@falcaonepriexal) January 9, 2018
Но теперь известно почти наверняка, что Роман окажется в "Спартаке". Все начиналось не особо что-то подтверждающими фото, но в последние дни информация о подписании контракта идёт отовсюду.
Хорошо ли с этической точки зрения поступает Еременко?
На первый взгляд - не очень. ЦСКА не стал обращаться в суд для того, чтобы заставить платить футболиста компенсацию после того, как стало ясно, Роман действительно нюхал и здорово подставил команду и клуб. В конце концов, "армейцы" не просто потеряли игрока, репутационный ущерб был нанесен всему клубу. Но Гинер решил просто расторгнуть контракт.
Например, Адриан Муту из лондонского "Челси", пойманный на том же самом, получил иск и был должен клубу около 18 миллионов евро. Еременко такой участи избежал.
С другой стороны, мы не знаем деталей договоренности. До дисквалификации Еременко получал в ЦСКА чуть больше двух миллионов евро. Договаривались представители игрока и клуба о новой зарплате? Неизвестно. Могут ли "армейцы" сейчас платить такие деньги? Наверное, да. Но вот станут ли они подписывать на них футболиста, который два года занимался неизвестно чем, - вряд ли.
Серьезно, некоторые игроки, пропустив полгода из-за травмы, так и не могут никогда вернуться на свой уровень. А здесь - два года без профессионального футбола. Риск огромный.
Зачем "Спартак" Еременко?
Видимо, деньги. Потому что иной мотивации здесь не наблюдается. В любом случае, у Еременко будет долгий период адаптации. Заиграть прямо вот так сразу у него наверняка не получится. И в этом плане куда больше ему подходит ЦСКА - место, в котором у него нет массы конкурентов, место, где на него сразу не обрушится шквал болельщицкой ненависти. Фанаты "красно-белых", кстати, уже сделали заявление (точнее, их часть - группа активных болельщиков московского клуба Supporters Group):
- Не считаем этот трансфер удачным для нашего клуба как в игровом плане, так и, главное, в плане атмосферы внутри коллектива. Почему атмосферы? Зимой в клуб перешел младший брат Романа Еременко — Сергей. Сейчас подтягивается старший брат, не с самой хорошей репутацией. Плюс у них один и тот же агент, который привозит в последнее время игроков в "Спартак" (в том числе и "бесплатно"). Эти факторы могут внести дисбаланс внутри костяка команды и оказать негативное влияние на игру клуба. Мы против! Мы оставляем за собой право на реакцию негативного характера в отношении всех, кто причастен к трансферу данного персонажа.
Зачем Еременко "Спартаку"?
Это главная загадка всего действа. Во-первых, возраст. Роману за тридцать. Игрок, который просит немалую личку, уже наверняка не покажет чего-то слишком крутого. Тем более, отсюда вытекает дополнительный риск - меньше шансов, что покажет себя самого образца 2016 года.
Во-вторых, паспорт. Еременко считается легионером в нашем чемпионате. В условиях лимита на легионеров - дополнительная головная боль для главного тренера.
В-третьих, на его позицию полно игроков. Приобретенный в прошлом году Ханни - раз. Ивелин Попов, вернувшийся из аренды, - два. Пока травмированный Ананидзе - три. При желании, Роман Зобнин - четыре. Не многовато ли?
Не говоря даже о том, что мы уже обсудили - отношение болельщиков к игроку, который пришел из ЦСКА, и большой риск того, что футболист не сможет полноценно вернуться в профессиональный футбол.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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