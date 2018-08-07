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Ольга Голодец: ЧМ-2018 вызвал повышенный интерес к чемпионату России

Чемпионат мира, прошедший в России, вызвал повышенный интерес к национальному первенству. Об этом сообщила в Красноярске вице-премьер российского правительства Ольга Голодец.

"У нас после чемпионата мира прошло 15 матчей (по состоянию на 5 августа, 16-й матч состоялся в понедельник - прим.). Они показали уникальную посещаемость, более 400 тысяч человек посетило эти матчи. На многих играх была полная загрузка стадионов", - сказала Голодец.

Она отметила, что аншлаг была на матче за Суперкубок России ЦСКА - "Локомотив" (1:0, доп. вр.), прошедшем в Нижнем Новгороде.

Вице-премьер российского правительства находится в Красноярске. Она посетила форум Международной федерации студенческого спорта, ознакомилась с ходом подготовки Красноярска к Всемирной зимней Универсиаде, которая пройдет в марте 2019 года.

ТАСС
Сегодня, 16:26
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№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:31) #
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И под это дело решили убрать трансляции футбола с общедоступных каналов (тех возможность смотреть платно есть далеко не везде). Не кажется ли, г-жа вице-премьер, что на ТВ засели враги народа или просто вредители? Деньги-то государственные в ЧМ огромные вложены, да и клубы большей частью из бюджетов финансируются.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
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