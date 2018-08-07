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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Ольга Голодец: ЧМ-2018 вызвал повышенный интерес к чемпионату России
Чемпионат мира, прошедший в России, вызвал повышенный интерес к национальному первенству. Об этом сообщила в Красноярске вице-премьер российского правительства Ольга Голодец.
"У нас после чемпионата мира прошло 15 матчей (по состоянию на 5 августа, 16-й матч состоялся в понедельник - прим.). Они показали уникальную посещаемость, более 400 тысяч человек посетило эти матчи. На многих играх была полная загрузка стадионов", - сказала Голодец.
Она отметила, что аншлаг была на матче за Суперкубок России ЦСКА - "Локомотив" (1:0, доп. вр.), прошедшем в Нижнем Новгороде.
Вице-премьер российского правительства находится в Красноярске. Она посетила форум Международной федерации студенческого спорта, ознакомилась с ходом подготовки Красноярска к Всемирной зимней Универсиаде, которая пройдет в марте 2019 года.
ТАСС
"У нас после чемпионата мира прошло 15 матчей (по состоянию на 5 августа, 16-й матч состоялся в понедельник - прим.). Они показали уникальную посещаемость, более 400 тысяч человек посетило эти матчи. На многих играх была полная загрузка стадионов", - сказала Голодец.
Она отметила, что аншлаг была на матче за Суперкубок России ЦСКА - "Локомотив" (1:0, доп. вр.), прошедшем в Нижнем Новгороде.
Вице-премьер российского правительства находится в Красноярске. Она посетила форум Международной федерации студенческого спорта, ознакомилась с ходом подготовки Красноярска к Всемирной зимней Универсиаде, которая пройдет в марте 2019 года.
ТАСС
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