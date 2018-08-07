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"Зенит" в Минске поддержат около 2,5 тысяч болельщиков

Около 2,5 тысячи болельщиков "Зенита" отправятся в Белоруссию, чтобы поддержать команду в матче Лиги Европы против минского "Динамо".

"По предварительной информации, на выезд в Минск отправятся около 2500 болельщиков", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между "Динамо" и "Зенитом" пройдет в Минске 9 августа. Ответная игра состоится в Санкт-Петербурге 16 августа.
Теги: Зенит
Сегодня, 17:13
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2
(1)
№2 Написал: конина по Карпински (Сегодня, 17:52) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ювентус»
Кучка дегенератов
Регистрация: 7.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 17:19) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Химки»
Почти все болелы уехали в Минск ?
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
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