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РПЛ рассмотрит возможность проведения матча в "Лужниках", если поступит запрос

РПЛ рассмотрит возможность проведения матча чемпионата России в "Лужниках", если получит соответствующий запрос, сообщил директор по связям с общественностью РПЛ Сергей Алексеев.

Ранее генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус рассказал в эфире "Матч ТВ", что хотел бы провести матч Лиги чемпионов с каким-либо грандом на стадионе "Лужники".

"Лига заинтересована в популяризации футбола, и проведение матчей на больших стадионах - один из вопросов, который будет обсуждаться на коммерческом комитете и правлении лиги. Но матчи проводят клубы, поэтому, если кто-то обратится к нам, мы будем рассматривать запрос в рамках регламентных и процедурных норм", - цитирует Алексеева ТАСС.
Сегодня, 17:20
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