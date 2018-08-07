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Защитник "Анжи" Гурам Тетрашвили пропустит около месяца

Защитник "Анжи" Гурам Тетрашвили, получивший травму в игре с "Уфой", пропустит 3-4 недели.

Футболист получил повреждение в одном из единоборств за 10 минут до окончания матча в Уфе. Игрок не смог доиграть матч и покинул поле.

Во вторник, 7 августа, после прилета в Москву Тетрашвили прошел процедуру МРТ в одной из столичных клиник, по итогам которой у Гурама был диагностирован надрыв приводящей мышцы бедра.

ФК "Анжи"
Теги: Анжи
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