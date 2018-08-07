Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Евгений Бушманов: Еременко не играл два года, но может усилить "Спартак"

Главный тренер молодежной сборной России, в прошлом защитник "Спартака" и ЦСКА Евгений Бушманов – о переходе бывшего полузащитника армейцев Романа Еременко в красно-белую команду.

В октябре 2016 года финский футболист был дисквалифицирован на два года, после того, как в его организме были обнаружены следы кокаина. Начиная с сегодняшнего дня, футболист имеет право тренироваться с профессиональной командой, а с 6 октября может возобновлять карьеру.

"Два года человек не играл на поле и способен ли он выйти на свой былой уровень - это вопрос. Пока на него никто не ответит, но, тем не менее, понятно, что футболист очень сильный и в случае, если Еременко наберет форму, то станет усилением для "Спартака", - цитирует Бушманова "Спорт-Экспресс".
Теги: Бушманов Еременко Спартак
Сегодня, 18:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(2)
№1 Написал: teacher (Сегодня, 18:24) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Весьма двусмысленный заголовок!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.