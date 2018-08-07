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Болельщики "Енисея" установили флаг клуба на Эльбрусе

Болельщики "Енисея" установили флаг красноярского клуба на горе Эльбрус.

Ее высота составляет 5 642 метров над уровнем моря.

Теги: Енисей
Сегодня, 18:19
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№1 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 18:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
"это вам не телефоны из карманов тырить..."
подумал один клоун)))
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
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