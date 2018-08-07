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Ивелин Попов: "Спартак" на первом месте в России по уровню состава

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов ответил на вопросы о шансах команды на победу в чемпионате России.

– Как вы думаете, какое место занимает "Спартак" в чемпионате России по уровню состава?

– Первое. У нас на каждой позиции по два хороших игрока, на некоторых даже по три. Это огромный плюс.

– Какие задачи поставили руководители клуба перед командой?

– Это "Спартак", каждый сезон мы ставим самые высокие цели. Не надо каждый год говорить то, что известно каждому футболисту.

– С кем "Спартак" будет бороться за золото?

– "Зенит", "Локомотив", "Краснодар", ЦСКА. Нельзя исключать и «Рубин», команда хорошо укомплектована, грамотно играет тактически. "Ростов" может потрепать нервы фаворитам, команда набрала шесть очков, виден тренерский почерк в игре.

"Р-Спорт"
Теги: Попов Спартак
Сегодня, 18:47
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(2)
№13 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кот КБ Матроскин
ПМСница

а кто это, в рот тебе ноги, дятел? Мама твоя?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№12 Написал: ferehert (Сегодня, 20:18) #
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online

Че мужики? Надоело сливать деньги в БК, в общем я начал сотрудничать с парнями из king-ba ll.r u за 2 недели не одного проигрыша. Они оказывается с 13 года работаю, а я и не туда... Эх сколько денег можно было уже заработать. В обще думайте сами решайте сами.
Регистрация: 7.08.2018 [жалоба]
№11 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 20:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Взять пару-тройку негров, смешать с полуразложившимися достижениями времён доисторических, добавить специй из последних тухлых приобретений, заправить всё это амно громким хрюканьем про виличие - готов "уровень состава"!

ПМСница иди рот прополоскай, что в нем только не бывало
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№10 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:56) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
"уровень состава"...какое интересное определение.

Рецепт от спортачка.

Взять пару-тройку негров, смешать с полуразложившимися достижениями времён доисторических, добавить специй из последних тухлых приобретений, заправить всё это амно громким хрюканьем про виличие - готов "уровень состава"!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№9 Написал: soloz Россия (Сегодня, 19:46) #
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Болеет за:
«Зенит»
sweat_smile joy
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№8 Написал: anonymous (Сегодня, 19:41) #
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Цитата: Стратег
Состав и правда сильный, но только не самый, а один из самых. Туров через 25 будет понятно кто есть ху, а заранее вешать на себя золото пустое дело, сглазить можно.

свиньи в начале каждого сезона на себя золото вешают, пора бы привыкнуть
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№7 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 19:36) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Челси»
Да ну нет...
Один из, не более.


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Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№6 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 19:29) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tuner
По умственному уровню

там гении ЦКГ намбер ван...
п.с. "Он по профессии шлифовщик - окончил ГПТУ...."(c)
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№5 Написал: prime Пенза (Сегодня, 19:12) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
По два игрока, а Локомотив мертвый обыграть не смогли.
На поле доказывайте, а не болтайте.
Регистрация: 2.08.2009 [жалоба]
№4 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 19:08) #
  • -3
  •  (7)

Сто пудов
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№3 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 19:04) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Состав и правда сильный, но только не самый, а один из самых. Туров через 25 будет понятно кто есть ху, а заранее вешать на себя золото пустое дело, сглазить можно.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№2 Написал: tuner (Сегодня, 18:57) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Ростов»
По умственному уровню или по материальному?
Регистрация: 29.08.2015 [жалоба]
№1 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 18:53) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
ИВЕЛИН ПОПОВ: "СПАРТАК" НА ПЕРВОМ МЕСТЕ В РОССИИ ПО УРОВНЮ СОСТАВА

Не-не. Только атака.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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