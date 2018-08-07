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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Ивелин Попов: "Спартак" на первом месте в России по уровню состава
Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов ответил на вопросы о шансах команды на победу в чемпионате России.
– Как вы думаете, какое место занимает "Спартак" в чемпионате России по уровню состава?
– Первое. У нас на каждой позиции по два хороших игрока, на некоторых даже по три. Это огромный плюс.
– Какие задачи поставили руководители клуба перед командой?
– Это "Спартак", каждый сезон мы ставим самые высокие цели. Не надо каждый год говорить то, что известно каждому футболисту.
– С кем "Спартак" будет бороться за золото?
– "Зенит", "Локомотив", "Краснодар", ЦСКА. Нельзя исключать и «Рубин», команда хорошо укомплектована, грамотно играет тактически. "Ростов" может потрепать нервы фаворитам, команда набрала шесть очков, виден тренерский почерк в игре.
"Р-Спорт"
– Как вы думаете, какое место занимает "Спартак" в чемпионате России по уровню состава?
– Первое. У нас на каждой позиции по два хороших игрока, на некоторых даже по три. Это огромный плюс.
– Какие задачи поставили руководители клуба перед командой?
– Это "Спартак", каждый сезон мы ставим самые высокие цели. Не надо каждый год говорить то, что известно каждому футболисту.
– С кем "Спартак" будет бороться за золото?
– "Зенит", "Локомотив", "Краснодар", ЦСКА. Нельзя исключать и «Рубин», команда хорошо укомплектована, грамотно играет тактически. "Ростов" может потрепать нервы фаворитам, команда набрала шесть очков, виден тренерский почерк в игре.
"Р-Спорт"
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