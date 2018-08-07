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Антон Заболотный получил награду за лучший гол "Зенита" в прошлом сезоне

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный получил награду за лучший гол команды в сезоне-2017/18.

В голосовании болельщиков в официальной группе петербургского клуба "Вконтакте" победу одержал забитый мяч 27-летнего форварда в ворота хабаровского СКА.

Награду Заболотному вручил девятилетний Матвей Лабадаев – воспитанник академии "Зенита".

Антон Заболотный получил награду за лучший гол "Зенита" в прошлом сезоне

ФК "Зенит"
Теги: Заболотный Зенит
Сегодня, 19:09
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13
(3)
№13 Написал: ferehert (Сегодня, 20:17) #
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online

Че мужики? Надоело сливать деньги в БК, в общем я начал сотрудничать с парнями из king-ba ll.r u за 2 недели не одного проигрыша. Они оказывается с 13 года работаю, а я и не туда... Эх сколько денег можно было уже заработать. В обще думайте сами решайте сами.
Регистрация: 7.08.2018 [жалоба]
№12 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 20:09) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Если и в этом сезоне забьёт такой же, значит не зря брали.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№11 Написал: ADonskoi (Сегодня, 20:09) #
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online

Он был предметом наибольших болельщицких мечтаний о чуде-форварде. И это его погубило. Но время еще есть. Только ему надо играть в команде, где все на него дышат, а не обдают равнодушием, как ранее. Он еще заиграет.Докажи, Антон, что ты можешь.
Регистрация: 17.07.2014 [жалоба]
№10 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:58) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SVN
шутка,или розыгрыш??

подъёпка confused как можно сравнивать?
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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№9 Написал: SVN (Сегодня, 19:43) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: пончевед
Цитата: SVN
шутка,или розыгрыш??

суровая поавда жизни joy

болельщикам Зенита должно быть стыдно,это унижение игрока.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№8 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:30) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
ОМГ!... его ж оставили в команде!...OMG!!!(((


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№7 Написал: tuner (Сегодня, 19:30) #
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Болеет за:
«Ростов»
Два гола за сезон, зато половина из них - лучшая!
Регистрация: 29.08.2015 [жалоба]
№6 Написал: пончевед (Сегодня, 19:27) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: SVN
шутка,или розыгрыш??

суровая поавда жизни joy
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
№5 Написал: fd65 (Сегодня, 19:26) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
В качестве приза - полено, что ли?
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№4 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 19:25) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Он так мало забивал...

это не обязательно - главное красное алергичное прыщавое лицо и тату))
,насчет последнего Смолов на ЧМ не даст соврать
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:22) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Отдал бы лучше приз Матвею, полюбасу он больше голов красивых положил.


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Believe LOKO (is reaL)

'супершняга' свинячий пид@рass
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: SVN (Сегодня, 19:12) #
  • +1
  •  (5)
online

шутка,или розыгрыш??
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 19:11) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Он так мало забивал, что его даже форвардом-то трудно называть...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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