Антон Заболотный получил награду за лучший гол "Зенита" в прошлом сезоне

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный получил награду за лучший гол команды в сезоне-2017/18.В голосовании болельщиков в официальной группе петербургского клуба "Вконтакте" победу одержал забитый мяч 27-летнего форварда в ворота хабаровского СКА.Награду Заболотному вручил девятилетний Матвей Лабадаев – воспитанник академии "Зенита".