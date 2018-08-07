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Валерий Кечинов: Еременко – хорошее усиление для "Спартака"

Бывший хавбек "Спартака" и сборной России Валерий Кечинов высказал свое мнение о приходе в команду экс-полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

– Для меня загадка, в какой форме он сейчас находится, тренироваться и играть с любителями – это совсем другое. Но если он наберет оптимальную форму, то, конечно, это хорошее усиление. Играть Роман умеет, и не раз это доказывал и в ЦСКА, и в "Рубине". Так что если наберет свои лучшие кондиции, то поможет "Спартаку".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кечинов Спартак ПАОК
Сегодня, 20:05
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№1 Написал: GPS (Сегодня, 20:16) #
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Несомненно!

Массимо Каррера: «Поговорим о Ерёменко, когда его официально представят в «Спартаке»
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