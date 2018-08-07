Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:32
Александр Мейтин: мнения болельщиков будут учитываться при введении Fan ID в чемпионате России (2)
Александр Мейтин: мнения болельщиков будут учитываться при введении Fan ID в чемпионате России (2)
18:28
В Москве считают "Чертаново" примером для региональных базисных центров подготовки юных спортсменов
В Москве считают "Чертаново" примером для региональных базисных центров подготовки юных спортсменов
17:45
"Спартак" прилетел в Грецию (8)
"Спартак" прилетел в Грецию (8)
17:03
Сергей Семак: для того, чтобы сделать команду более крепкой и сбалансированной, нужно усиление (8)
Сергей Семак: для того, чтобы сделать команду более крепкой и сбалансированной, нужно усиление (8)
14:15
Александр Егоров: сейчас каждый контакт в штрафной - это пенальти. Я против такой трактовки (4)
Александр Егоров: сейчас каждый контакт в штрафной - это пенальти. Я против такой трактовки (4)
13:24
Хавбек ПАОКа: у нас есть мечта - сыграть в групповом этапе ЛЧ. И мы готовы биться за эту мечту (1)
Хавбек ПАОКа: у нас есть мечта - сыграть в групповом этапе ЛЧ. И мы готовы биться за эту мечту (1)
Валерий Кечинов: Еременко – хорошее усиление для "Спартака"
Бывший хавбек "Спартака" и сборной России Валерий Кечинов высказал свое мнение о приходе в команду экс-полузащитника ЦСКА Романа Еременко.
– Для меня загадка, в какой форме он сейчас находится, тренироваться и играть с любителями – это совсем другое. Но если он наберет оптимальную форму, то, конечно, это хорошее усиление. Играть Роман умеет, и не раз это доказывал и в ЦСКА, и в "Рубине". Так что если наберет свои лучшие кондиции, то поможет "Спартаку".
"Спорт-Экспресс"
– Для меня загадка, в какой форме он сейчас находится, тренироваться и играть с любителями – это совсем другое. Но если он наберет оптимальную форму, то, конечно, это хорошее усиление. Играть Роман умеет, и не раз это доказывал и в ЦСКА, и в "Рубине". Так что если наберет свои лучшие кондиции, то поможет "Спартаку".
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.