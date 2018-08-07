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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Сергей Семак: штрафов за маты в "Зенита" нет
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что игроков петербургской команды не штрафуют за маты.
"Штрафов никаких нет. Конечно, на тренировках звучит в основном русский язык. В тренерском штабе есть Максим Гайдовский, который помогает переводить информацию во время теоретических занятий и тренировочного процесса. Прежде всего для аргентинских футболистов. Другие игроки понимают английский, а Кристиан Нобоа – русский. Он тоже нам активно помогает", - цитирует Семака официальный сайт клуба.
"Штрафов никаких нет. Конечно, на тренировках звучит в основном русский язык. В тренерском штабе есть Максим Гайдовский, который помогает переводить информацию во время теоретических занятий и тренировочного процесса. Прежде всего для аргентинских футболистов. Другие игроки понимают английский, а Кристиан Нобоа – русский. Он тоже нам активно помогает", - цитирует Семака официальный сайт клуба.
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