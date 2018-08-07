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Сергей Семак: штрафов за маты в "Зенита" нет

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что игроков петербургской команды не штрафуют за маты.

"Штрафов никаких нет. Конечно, на тренировках звучит в основном русский язык. В тренерском штабе есть Максим Гайдовский, который помогает переводить информацию во время теоретических занятий и тренировочного процесса. Прежде всего для аргентинских футболистов. Другие игроки понимают английский, а Кристиан Нобоа – русский. Он тоже нам активно помогает", - цитирует Семака официальный сайт клуба.
Теги: Семак Зенит
Сегодня, 20:09
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(1)
№3 Написал: fd65 (Сегодня, 20:18) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кто ж штрафовать будет..... Они ж на нем разговаривают.... Тут уж не до сентиментов, ....Чай не графья laughing laughing laughing
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№2 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 20:18) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Химки»
матов и штрафов *** мля нет
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№1 Написал: tantara Уфа (Сегодня, 20:16) #
  • -1
  •  (5)
online

Кюлютурьний столица


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
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