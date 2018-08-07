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Агент Модеста: возможно, вариант с "Локомотивом" был бы нам интересен

Патрик Менди, агент нападающего "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Антони Модеста, прокомментировал возможный переход футболиста в "Локомотив".

"На данный момент мы не получали предложения от "Локомотива". Но Модест хочет покинуть Китай. Вариант с "Локомотивом" был бы нам интересен, возможно. Команда-чемпион, играет в Лиге чемпионов. В ближайшие дни мы увидим, что будет с его будущим", - цитирует агента "Чемпионат.сом".
Теги: Локомотив
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