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Болельщики "Ростова" признали Паршивлюка лучшим игроком матча с ЦСКА

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк был признан лучшим игроком встречи 2-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0) по версии болельщиков дончан.

29-летний россиянин стал автором единственного гола в этой встрече.
Теги: Паршивлюк Ростов ЦСКА
Сегодня, 22:48
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