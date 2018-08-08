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Болельщики "Енисея" установили флаг клуба в самой высокой точке Европы (фото)

Болельщики "Енисея" вошли на самую высокую гору Европы — Эльбрус.

На высоте 5642 метров над уровнем моря они установили флаг c эмблемой красноярского клуба.

Болельщики "Енисея" установили флаг клуба в самой высокой точке Европы (фото)

Теги: Енисей
Сегодня, 11:05
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:07) #
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Болеет за:
ЦСКА
сибирякам такие высоты - как в магазин сходить)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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