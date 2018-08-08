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Валерий Рейнгольд: у красно-белых хорошая конкуренция в защите — Кутепову надо задуматься о своей карьере в "Спартаке"

Чемпион и обладатель Кубка СССР в составе "Спартака" Валерий Рейнгольд, рассказывая в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой об ожиданиях по поводу первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим ПАОКом, отметил, что с оптимизмом смотрит на предстоящую встречу и поразмышлял о конкуренции в линии обороны красно-белых.

- ПАОК — один из старейших и известнейших клубов Греции наряду с "Панатинаикосом" и "Олимпиакосом". И он, честно говоря, пользуется уважением и в Европе, - отметил Рейнгольд. - Мне трудно сказать, что команда представляет из себя сейчас, но если судить по тому, что о ПАОКе пишут, он достойно играет и в Греции, и на международной арене. "Спартак" ждет нелегкий матч. Потому что каждая команда стремится в Лигу чемпионов. Это и очень престижный турнир, и большие деньги. Но думаю, что "Спартак" имеет преимущество. По составу — точно. Внутреннее ощущение, что спартаковцы с этим соперником справятся. Другое преимущество красно-белых в том, что сначала они играют на выезде, а потом дома. Это многое значит. В матче с "Локомотивом" у меня было ощущение, что "Спартак" находится на правильном пути. Да, сыграл вничью. И что? Мало ли команд играют вничью? Дело в другом: каждый футболист "Спартака", как я посмотрел, двигается, приносит пользу. Команда набирает форму, и, кажется, ребята понимают, что от них требуется. Матчи с ПАОКом, повторюсь, не только за Лигу чемпионов, но и за деньги, которые приносит этот турнир участникам. Предстоящее противостояние потребует от игроков полной самоотдачи на поле.

- Что скажете от спартаковских новобранцах? Какова будет их роль в предстоящих квалификационных играх?


- Мне эти футболисты показались очень приличными. Особенно центральный защитник Жиго. Хороший игрок. Сейчас он двигается хорошо, находится в прекрасной физической форме. Отлично перекрывает центральную зону, прекрасно выглядел и в матче с "Оренбургом", и чемпионом страны "Локомотивом". Да еще и забил в первом туре. Вообще у "Спартака" сейчас здоровая, очень хорошая конкуренция сзади. Я даже этого не ожидал. Там четыре центральных защитника. И хочу сказать: некоторым надо подумать о своей карьере в "Спартаке". Имею в виду Кутепова. Потому что получается так, что места ему нет. Потому что Боккетти выглядит очень прилично. А сейчас еще подойдет и Джикия... Словом, сильная конкуренция. В принципе все ребята сейчас находятся в хорошей форме. Прилично играет Дима Комбаров — видимо, задето самолюбие... Хорошо выглядит Глушаков. Да, его меняет Каррера, но только потому, что парень до конца выкладывается и прилично устает. И Зобнин в порядке. И линия нападения находится в порядке, кроме Промеса. Он пока не набрал форму . Но думаю, что каждый тренировочный день ему идет в копилку. И, возможно, даже в предстоящей игре с ПАОКом он "выстрелит". Пора уже. Из "Динамо" еще взяли очень приличного полузащитника Ташаева. И там еще полкоманды хорошего уровня сидит в запасе. Что здесь сказать? Карты вам в руки, ребята! Выходите и работайте! Сделайте, что вы можете.

- Тем не менее перед игрой с ПАОКом многие болельщики переживают, что в двух турах "Спартак" забил всего один мяч. Смогут ли красно-белые в Греции забить больше, чем хозяева, и смогут ли поразить ворота соперника вообще?


- Дело в другом: мы все ждем, когда "прорвет". Но моменты команда создает. Реализуй Промес все моменты, что создали, сейчас бы у "Спартака" в активе было бы 5-6 мячей. Но мне нравится, как выглядит Зе Луиш. Понравилось, как вышел на замену Адриано: там просто вратарь Гилерме выручил "Локомотив", а так счет был бы совсем другим. Много моментов позитивных. Но есть негатив. Это действия Промеса. Он лидер, от него и требуют много, но думаю, что он справится со своими нервами и наберет хорошие кондиции. В принципе же "Спартак" выглядит конкурентоспособным и, как мне кажется, команда готова к Лиге чемпионов.

Rusfootball.info
Теги: Рейнгольд Спартак Кутепов
Сегодня, 12:46
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№4 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 13:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Дурачок этот Рейнгольд, чесслово. Жизнь прожил, а ничерта не понимает.... У всех клубов в РПЛ иностранцы первые 5 матчей играют хорошо. Так и с Дриусси у нас было, и с Паредеосм - да с кем угодно. А как будет играть игрок и и что есть он, будет видно через 10 матчей, когда он закрепится в составе и зарядится нашим русским пофигизмом.

Игрок может и хороший, но клуб спартак моментально делает всех их - снобами. Пару раз в музей сводят, памятник покажут на стадионе и всё, будут думать, что все они - Пеле и Мальдини...


Дурак ты сам придурок,кто тебе дал право называть человека дураком который как минимум в отцы тебе годится а скорее всего в деды.
Есть такое понятие уважать старость,но тебе бомжара это не дано....
Откуда вы беретесь такие ...


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№3 Написал: avnik море (Сегодня, 13:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Деду явно не нравится ЗМС. Сначала к прическе придирался, сейчас в составе не видит. Как можно не видеть ЗМСа в составе? )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№2 Написал: murchelo06 Magas (Сегодня, 13:14) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Лично меня беспокоит вратарь, все таки опыта для таких матчей у него нет, справится ли со своим мандражом.
Регистрация: 9.06.2011 [жалоба]
№1 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 12:56) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Дурачок этот Рейнгольд, чесслово. Жизнь прожил, а ничерта не понимает.... У всех клубов в РПЛ иностранцы первые 5 матчей играют хорошо. Так и с Дриусси у нас было, и с Паредеосм - да с кем угодно. А как будет играть игрок и и что есть он, будет видно через 10 матчей, когда он закрепится в составе и зарядится нашим русским пофигизмом.

Игрок может и хороший, но клуб спартак моментально делает всех их - снобами. Пару раз в музей сводят, памятник покажут на стадионе и всё, будут думать, что все они - Пеле и Мальдини...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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