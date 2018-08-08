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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Валерий Рейнгольд: у красно-белых хорошая конкуренция в защите — Кутепову надо задуматься о своей карьере в "Спартаке"
Чемпион и обладатель Кубка СССР в составе "Спартака" Валерий Рейнгольд, рассказывая в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой об ожиданиях по поводу первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим ПАОКом, отметил, что с оптимизмом смотрит на предстоящую встречу и поразмышлял о конкуренции в линии обороны красно-белых.
- ПАОК — один из старейших и известнейших клубов Греции наряду с "Панатинаикосом" и "Олимпиакосом". И он, честно говоря, пользуется уважением и в Европе, - отметил Рейнгольд. - Мне трудно сказать, что команда представляет из себя сейчас, но если судить по тому, что о ПАОКе пишут, он достойно играет и в Греции, и на международной арене. "Спартак" ждет нелегкий матч. Потому что каждая команда стремится в Лигу чемпионов. Это и очень престижный турнир, и большие деньги. Но думаю, что "Спартак" имеет преимущество. По составу — точно. Внутреннее ощущение, что спартаковцы с этим соперником справятся. Другое преимущество красно-белых в том, что сначала они играют на выезде, а потом дома. Это многое значит. В матче с "Локомотивом" у меня было ощущение, что "Спартак" находится на правильном пути. Да, сыграл вничью. И что? Мало ли команд играют вничью? Дело в другом: каждый футболист "Спартака", как я посмотрел, двигается, приносит пользу. Команда набирает форму, и, кажется, ребята понимают, что от них требуется. Матчи с ПАОКом, повторюсь, не только за Лигу чемпионов, но и за деньги, которые приносит этот турнир участникам. Предстоящее противостояние потребует от игроков полной самоотдачи на поле.
- Что скажете от спартаковских новобранцах? Какова будет их роль в предстоящих квалификационных играх?
- Мне эти футболисты показались очень приличными. Особенно центральный защитник Жиго. Хороший игрок. Сейчас он двигается хорошо, находится в прекрасной физической форме. Отлично перекрывает центральную зону, прекрасно выглядел и в матче с "Оренбургом", и чемпионом страны "Локомотивом". Да еще и забил в первом туре. Вообще у "Спартака" сейчас здоровая, очень хорошая конкуренция сзади. Я даже этого не ожидал. Там четыре центральных защитника. И хочу сказать: некоторым надо подумать о своей карьере в "Спартаке". Имею в виду Кутепова. Потому что получается так, что места ему нет. Потому что Боккетти выглядит очень прилично. А сейчас еще подойдет и Джикия... Словом, сильная конкуренция. В принципе все ребята сейчас находятся в хорошей форме. Прилично играет Дима Комбаров — видимо, задето самолюбие... Хорошо выглядит Глушаков. Да, его меняет Каррера, но только потому, что парень до конца выкладывается и прилично устает. И Зобнин в порядке. И линия нападения находится в порядке, кроме Промеса. Он пока не набрал форму . Но думаю, что каждый тренировочный день ему идет в копилку. И, возможно, даже в предстоящей игре с ПАОКом он "выстрелит". Пора уже. Из "Динамо" еще взяли очень приличного полузащитника Ташаева. И там еще полкоманды хорошего уровня сидит в запасе. Что здесь сказать? Карты вам в руки, ребята! Выходите и работайте! Сделайте, что вы можете.
- Тем не менее перед игрой с ПАОКом многие болельщики переживают, что в двух турах "Спартак" забил всего один мяч. Смогут ли красно-белые в Греции забить больше, чем хозяева, и смогут ли поразить ворота соперника вообще?
- Дело в другом: мы все ждем, когда "прорвет". Но моменты команда создает. Реализуй Промес все моменты, что создали, сейчас бы у "Спартака" в активе было бы 5-6 мячей. Но мне нравится, как выглядит Зе Луиш. Понравилось, как вышел на замену Адриано: там просто вратарь Гилерме выручил "Локомотив", а так счет был бы совсем другим. Много моментов позитивных. Но есть негатив. Это действия Промеса. Он лидер, от него и требуют много, но думаю, что он справится со своими нервами и наберет хорошие кондиции. В принципе же "Спартак" выглядит конкурентоспособным и, как мне кажется, команда готова к Лиге чемпионов.
Rusfootball.info
- ПАОК — один из старейших и известнейших клубов Греции наряду с "Панатинаикосом" и "Олимпиакосом". И он, честно говоря, пользуется уважением и в Европе, - отметил Рейнгольд. - Мне трудно сказать, что команда представляет из себя сейчас, но если судить по тому, что о ПАОКе пишут, он достойно играет и в Греции, и на международной арене. "Спартак" ждет нелегкий матч. Потому что каждая команда стремится в Лигу чемпионов. Это и очень престижный турнир, и большие деньги. Но думаю, что "Спартак" имеет преимущество. По составу — точно. Внутреннее ощущение, что спартаковцы с этим соперником справятся. Другое преимущество красно-белых в том, что сначала они играют на выезде, а потом дома. Это многое значит. В матче с "Локомотивом" у меня было ощущение, что "Спартак" находится на правильном пути. Да, сыграл вничью. И что? Мало ли команд играют вничью? Дело в другом: каждый футболист "Спартака", как я посмотрел, двигается, приносит пользу. Команда набирает форму, и, кажется, ребята понимают, что от них требуется. Матчи с ПАОКом, повторюсь, не только за Лигу чемпионов, но и за деньги, которые приносит этот турнир участникам. Предстоящее противостояние потребует от игроков полной самоотдачи на поле.
- Что скажете от спартаковских новобранцах? Какова будет их роль в предстоящих квалификационных играх?
- Мне эти футболисты показались очень приличными. Особенно центральный защитник Жиго. Хороший игрок. Сейчас он двигается хорошо, находится в прекрасной физической форме. Отлично перекрывает центральную зону, прекрасно выглядел и в матче с "Оренбургом", и чемпионом страны "Локомотивом". Да еще и забил в первом туре. Вообще у "Спартака" сейчас здоровая, очень хорошая конкуренция сзади. Я даже этого не ожидал. Там четыре центральных защитника. И хочу сказать: некоторым надо подумать о своей карьере в "Спартаке". Имею в виду Кутепова. Потому что получается так, что места ему нет. Потому что Боккетти выглядит очень прилично. А сейчас еще подойдет и Джикия... Словом, сильная конкуренция. В принципе все ребята сейчас находятся в хорошей форме. Прилично играет Дима Комбаров — видимо, задето самолюбие... Хорошо выглядит Глушаков. Да, его меняет Каррера, но только потому, что парень до конца выкладывается и прилично устает. И Зобнин в порядке. И линия нападения находится в порядке, кроме Промеса. Он пока не набрал форму . Но думаю, что каждый тренировочный день ему идет в копилку. И, возможно, даже в предстоящей игре с ПАОКом он "выстрелит". Пора уже. Из "Динамо" еще взяли очень приличного полузащитника Ташаева. И там еще полкоманды хорошего уровня сидит в запасе. Что здесь сказать? Карты вам в руки, ребята! Выходите и работайте! Сделайте, что вы можете.
- Тем не менее перед игрой с ПАОКом многие болельщики переживают, что в двух турах "Спартак" забил всего один мяч. Смогут ли красно-белые в Греции забить больше, чем хозяева, и смогут ли поразить ворота соперника вообще?
- Дело в другом: мы все ждем, когда "прорвет". Но моменты команда создает. Реализуй Промес все моменты, что создали, сейчас бы у "Спартака" в активе было бы 5-6 мячей. Но мне нравится, как выглядит Зе Луиш. Понравилось, как вышел на замену Адриано: там просто вратарь Гилерме выручил "Локомотив", а так счет был бы совсем другим. Много моментов позитивных. Но есть негатив. Это действия Промеса. Он лидер, от него и требуют много, но думаю, что он справится со своими нервами и наберет хорошие кондиции. В принципе же "Спартак" выглядит конкурентоспособным и, как мне кажется, команда готова к Лиге чемпионов.
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