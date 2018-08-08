Стадион "Динамо" будет введен в эксплуатацию до конца года

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что стадион "Динамо" откроется до конца года."Москва – уникальный город. Здесь уже открыто четыре стадиона, способных принимать матчи международного уровня.До конца года откроется арена "Динамо". Редкий город может похвалиться таким количеством стадионов международного класса", – сказал Хуснуллин.