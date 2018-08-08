Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Стадион "Динамо" будет введен в эксплуатацию до конца года

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что стадион "Динамо" откроется до конца года.

"Москва – уникальный город. Здесь уже открыто четыре стадиона, способных принимать матчи международного уровня.

До конца года откроется арена "Динамо". Редкий город может похвалиться таким количеством стадионов международного класса", – сказал Хуснуллин.

Комитет градостроительной политики и строительства Москвы
Теги: Динамо
Сегодня, 13:09
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.