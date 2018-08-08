Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Смородская: на месте руководителей "Локо" я бы еще поторговалась со Смоловым

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала информацию о возможном трансфере Федора Смолова.

"Смолов – очень хороший футболист и большой талант. Ему надо дальше развиваться. Он перерос "Краснодар".

Платила бы я такую зарплату? Я была очень жадной на деньги, так что ещё бы поторговалась со Смоловым", - цитирует Смородскую Чемпионат.
Теги: Смолов Смородская Локомотив
Сегодня, 13:41
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(0)
№4 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 14:34) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я была очень жадной на деньги для всех, кроме своих ставлеников из семьи.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: MIG Piter (Сегодня, 14:34) #
  • 0
  •  (0)

Лучше бы молчала.. Поторговалась уже в свое время, привозила "лучших полузащитников Европы".. В футболе разобралась за полгода и до сих пор экспертное мнение изрыгает.. Пзнц как бесят такие


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 14:07) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
СМОРОДСКАЯ: НА МЕСТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ "ЛОКО"

yum


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 14:05) #
  • +2
  •  (2)
online

Ты, тетка после своего руководства помолчала бы вообще
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.