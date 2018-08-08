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Роберто Карлос записал видеообращение в поддержку "Анжи"

Бывший капитан "Анжи" Роберто Карлос поддержал команду, столкнувшуюся с финансовыми проблемами.

"Ас-саляму алейкум. "Анжи", живи!" – сказал бразилец в видеообращении на русском языке.



Твиттер "Анжи"
Теги: Анжи Роберто Карлос
Сегодня, 14:45
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(3)
№5 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 16:07) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
Лучше бы с Это О скинулись и помогли Анжи материально.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№4 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 16:06) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Могли бы подать "на бедность"...
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 14:53) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Я подумал папа карло.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 14:52) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Карло? Это который 'папа'? Эй, сайт, что у тебя с заголовками? flushed
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№1 Написал: CSKA085 Москва (Сегодня, 14:47) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
они вместе с ЭтоО наверно 5-6 сегодняшних бюджетов онжи вывезли на пару smile
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
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