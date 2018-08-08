Самуэль Это'О: для дагестанцев нет ничего невозможного! "Анжи" будет двигаться только вперед!

Бывший нападающий "Анжи" Самюэль Это?О выразил поддержку махачкалинскому клубу."Добрый день мои дорогие друзья из "Анжи"! Я знаю, что сейчас вы переживаете тяжелый период.Но нет ничего невозможного для дагестанцев! Соберитесь с духом! Я вам желаю, несмотря ни на что, провести очень хороший сезон! "Анжи", только вперед!" – говорится в видеообращении камерунца.Сегодня команду также поддержал другой ее бывший игрок Роберто Карлос.