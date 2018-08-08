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Самуэль Это'О: для дагестанцев нет ничего невозможного! "Анжи" будет двигаться только вперед!

Бывший нападающий "Анжи" Самюэль Это?О выразил поддержку махачкалинскому клубу.

"Добрый день мои дорогие друзья из "Анжи"! Я знаю, что сейчас вы переживаете тяжелый период.

Но нет ничего невозможного для дагестанцев! Соберитесь с духом! Я вам желаю, несмотря ни на что, провести очень хороший сезон! "Анжи", только вперед!" – говорится в видеообращении камерунца.

Сегодня команду также поддержал другой ее бывший игрок Роберто Карлос.

Твиттер "Анжи"
Теги: Это’О Анжи Роберто Карлос
Сегодня, 15:20
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8
(2)
№8 Написал: stepanmlc (Сегодня, 16:30) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
подкинул бы деньжат, по-братски ...


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№7 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 16:21) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Деньги есть.
А вы - крепитесь!


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№6 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 16:01) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Этот дагестанец не хочет подкинуть денег братухам по-братски? smirk


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
№5 Написал: dvdw (Сегодня, 15:39) #
  • +3
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Каким в п....у духом собраться? Все клали на дух и все остальное. зарплату платите будет дух,нет, начнётся слив матчей.Особенно под конец сезона,если конечно доживут,очки будут выставляться на аукцион.
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
№4 Написал: avnik море (Сегодня, 15:38) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Денег нет, но вы крепитесь!


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№3 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:33) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Дорогие друзья из Анжи... Да с друзьями именно так и поступают в трудную для них минуту - не помогают, а желают всего хорошего.

"Счастья вам, удачи, здоровья и хорошего настроения"
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
№2 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 15:29) #
  • -1
  •  (5)
online

Да, Самуэльчик, - пuздuть - не платить!


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 15:23) #
  • +3
  •  (5)

Сейчас у Онжи бюджет меньше, чем в свое время зарплата у Это'О
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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