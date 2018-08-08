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Президент "Урала": ведём переговоры с Погребняком

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что клуб ведёт переговоры с бывшим форвардом сборной России Павлом Погребняком.

"Мы планируем усиливать атаку. Ведём переговоры с Погребняком.

Сейчас Паша заканчивает лечение, и 20 августа он должен уже к нам присоединиться", — сказал Иванов во время передачи "Урал. Третий тайм" .
Теги: Урал Погребняк
Сегодня, 15:46
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(1)
№5 Написал: stepanmlc (Сегодня, 16:27) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
к зиме готовятся, базу дровами топить будут


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№4 Написал: fd65 (Сегодня, 16:17) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я всегда думал, что на Урале древесины хватает..... laughing
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№3 Написал: Батька (Сегодня, 16:07) #
  • +1
  •  (1)
online

... если будет биться .... стараться ... для Урала самое то.... хотя лучше бы доверяли молодым парням ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 15:59) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ростов»
В Тосно, в отличие от Динамо, начал играть хорошо. Думаю Уралу пригодится.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 15:51) #
  • +2
  •  (4)

А, что нормально в нападение такого опытного 35-летнего нападающего (1983 г.р.) - нападающему то скорость не нужна, бегать не нужно - тарань, пугай оборону, подставляй ноги для отскоков, делай прыжки для удара головой....
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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