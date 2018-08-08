Софьян Ханни может продолжить карьеру в Англии

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни может покинуть московский клуб, сообщает Voetbalnieuws.В услугах футболиста заинтересованы в Бельгии и в Англии. Ранее сообщалось, что хавбек обеспокоен отсутствием игровой практики.Ханни перешел в "Спартак" зимой 2018 года из "Андерлехта".