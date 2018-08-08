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Софьян Ханни может продолжить карьеру в Англии

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни может покинуть московский клуб, сообщает Voetbalnieuws.

В услугах футболиста заинтересованы в Бельгии и в Англии. Ранее сообщалось, что хавбек обеспокоен отсутствием игровой практики.

Ханни перешел в "Спартак" зимой 2018 года из "Андерлехта".
Теги: Ханни Спартак
Сегодня, 19:06
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(6)
№7 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 19:55) #
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online
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«Спартак»
Надо уходить, а то такой игрок на скамейке.


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
№6 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 19:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Только не это((( Массимо, что ты творишь? Почему Попов в основе вместо Ханни???


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№5 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 19:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Мне кажется они не сошлись характерами с Каррерой. Так то он офигенный. И однозначно лучше был, чем тот же Попов. Даже сравнить его с Самедовым, то он предпочтительнее, даже с учётом лимитом


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№4 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 19:34) #
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В статье также написано, что Ханни хочет остаться в Спартаке smile
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№3 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 19:24) #
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Пусть тогда агент ему костыли для Англии готовит.

Или воду не мутит. Закол уже. Сарацинам тоже педагогика требуется.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№2 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 19:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
ну в каком нибудь Вест Хеме или Эвертоне будет в основе!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 19:19) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вот ведь новостники русфутбола отжигают - дождались отсутствия Ханни в основе на матч с Паоком и тут же вбросили. smile
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
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