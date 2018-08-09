Федор Смолов может перейти в "Локомотив" к концу недели

"Локомотив" и "Краснодар" близки к завершению трансфера форварда Федора Смолова.28-летний нападающий может перейти в московскую команду уже к концу нынешней недели.Клубы завершают оформление сделки. Сумма трансфера составит около 9 миллионов евро, а игрок подпишет контракт на 4 года.