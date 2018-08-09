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Промесу действительно лучше убраться?



 

Промес выложил в Инстаграм сообщения болельщиков, призывающих его убираться из "Спартака"

Не забивший пенальти в проигранном матче с "ПАОКом" нападающий "Спартака" Квинси Промес после игры заглянул в личные сообщения Инстаграма и обнаружил несколько призывов убираться из команды от разозлённых его игрой болельщиков. Скрины этих сообщений футболист решил выложить в Инстаграме.

"Ты позорник, убирайся из "Спартака", - гласит сообщение от pavel_finance, который, как и другие написавшие Квинси, был отправлен в чёрный список.



nikolas_lindstoem заявил, что устал на смотреть на ****** (плохую) игру Квинси и также призвал его убираться из команды, а maxturkin добавил к этому призыву ещё и оскорбления, которые мы публиковать не будем.

К скринам этих сообщений Промес приложил надпись на чёрном фоне: "Всем настоящим болельщикам спасибо за поддержку".

Теги: Промес Спартак ПАОК
Сегодня, 10:46
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(6)
№14 Написал: Apant1 (Сегодня, 11:37) #
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online

Болельщиками каких клубов являются написавшие эти сообщения, выяснить достоверно врядли удастся. Отличный игрок, но мне кажется ему лучше не бить пенальти, это точно не его конёк и он это знает, но раз за разом лезет их пробивать
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№13 Написал: VeNdA Республика Венда (Сегодня, 11:36) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Просто у игрока спад. Тут скорее к тренеру вопрос должен быть, т.к. это он руководит командой и видя, что у Процесс на своей позиции не идет, мог бы сменить ему роль на поле: в нападение перевести, фланг сменить, в центр отправить. Побольшому счету, к его действиям на поле привыкли и готовиться персонально, в таких случаях как раз лучше сменить роль/позицию, нежели на банку посадить. Он ведь разноплановый игрок.
Регистрация: 14.03.2009 [жалоба]
№12 Написал: utekay Россия (Сегодня, 11:34) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Гадские расисты Антошку обижают confused свинство какое-то


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№11 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 11:33) #
  • -2
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online

Он бы и рад убраться, да вот только не берет никто.
Ну может удастся зимой спихнуть в середняк Турции за 10- 15.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№10 Написал: Frankenstein (Сегодня, 11:28) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Обиженные бомжекони уже и до Инстаграма Антохи добрались,хрен вам,Антоха уничтожит ваш кагал)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№9 Написал: Sergeevich (Сегодня, 11:22) #
  • -1
  •  (1)
online

Надо срочно Смолова покупать.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 11:13) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кончился кумир.... да ему еще играть и играть.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№7 Написал: nedva Russia (Сегодня, 11:05) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Каррере надо набраться смелости и посадить Антошу на скамейку на пару матчей, а потом объяснить, что футбол- игра командная и общий успех гораздо важнее индивидуальных достижений. Совмещать это под силу только Криштиану Роналду.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№6 Написал: liasport433 (Сегодня, 10:59) #
  • -2
  •  (6)

да сколько терпеть можно, который раз провальный матч, КПД очень низкий, вчера кучу обводок не смог сделать, много терял мячи.... Снизил требования к себе... играет не на команду , а как единоличник.... так забивал бы хоть тогда
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№5 Написал: Батька (Сегодня, 10:58) #
  • +1
  •  (7)

Давайте продадим и будут Ломовицкий, Самедов и Ташаев играть на флангах .... или думаете Федун купит кого то круче Промеса laughing
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№4 Написал: FANAT309903 (Сегодня, 10:57) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
как смолов как глушаков не забили- и теперь враги народа! и Месси с Роналду ошибаються, а вам надо игроков которые идеальные!
Регистрация: 18.08.2017 [жалоба]
№3 Написал: safonas (Сегодня, 10:57) #
  • -1
  •  (7)

вот они псевдоболельщики обсирают своих игроков всех вплоть до литеров, вот она наша культура боления, их нужно поддержать, а не окончательно загонять в психологическую яму


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№2 Написал: Батька (Сегодня, 10:55) #
  • -1
  •  (9)

Ну просто от Промеса все ждут чуда .... думают он КриРо или Месси должен матчи решать в одиночку .... а он просто напросто добротный игрок .... и то что он делает не делает не один в нашей лиге ... а именно за сезон забивает 15+ голов + 10 голевых раздает !!!

Да не Месси не по 40+ голов за сезон .... да не забивает пенальти (лазером светили в глаза) .... но мне кажется просто завшенные очень ожидания от его игры у многих .... а так он делает что и всегда делал !!!

Вчера он забил и был не самым худшим в составе !!! Так что пожелаем ему удачи , и оставаться в Спартаке как можно дольше !!!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: vvn21 г.Ижевск (Сегодня, 10:48) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Ливерпуль»
нужно больше тренироваться.....
а то жену умеет колотит а пенальти забивать не может....
Регистрация: 23.11.2010 [жалоба]
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