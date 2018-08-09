Промес выложил в Инстаграм сообщения болельщиков, призывающих его убираться из "Спартака"

Не забивший пенальти в проигранном матче с "ПАОКом" нападающий "Спартака" Квинси Промес после игры заглянул в личные сообщения Инстаграма и обнаружил несколько призывов убираться из команды от разозлённых его игрой болельщиков. Скрины этих сообщений футболист решил выложить в Инстаграме."Ты позорник, убирайся из "Спартака", - гласит сообщение от pavel_finance, который, как и другие написавшие Квинси, был отправлен в чёрный список.nikolas_lindstoem заявил, что устал на смотреть на ****** (плохую) игру Квинси и также призвал его убираться из команды, а maxturkin добавил к этому призыву ещё и оскорбления, которые мы публиковать не будем.К скринам этих сообщений Промес приложил надпись на чёрном фоне: "Всем настоящим болельщикам спасибо за поддержку".