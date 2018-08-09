Президент "Локомотива" объявил о "достижении большой сделки". Это намёк на переход Смолова?

Президент "Локомотива" опубликовал у себя в Инстаграме загадочную запись, в которой сообщил о достижении большой сделки."Достижение большой сделки - это как античному путешественнику пройти длинный путь. Путь от края света в Рим.Последняя миля - когда городские стены уже видны - самая тяжёлая часть пути.Дойти до цели, прочувствовать итог большой работы... Ведь мы - чемпионы! Мы - паровозы! И мы никогда не сдаёмся!" - написал Геркус и приложил к записи следующее фото.Напомним, что уже несколько дней в прессе появляется информация о переговорах "Локомотива" с форвардом "Краснодара" Фёдором Смоловым. Стоит отметить, что хэштэги #29, #22, #22 - это количество матчей, проведённых Смоловым в трёх последних сезонах премьер-лиги, в которых форвард становился лучшим бомбардиром.