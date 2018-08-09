Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Президент "Локомотива" объявил о "достижении большой сделки". Это намёк на переход Смолова?

Президент "Локомотива" опубликовал у себя в Инстаграме загадочную запись, в которой сообщил о достижении большой сделки.

"Достижение большой сделки - это как античному путешественнику пройти длинный путь. Путь от края света в Рим.
?
Последняя миля - когда городские стены уже видны - самая тяжёлая часть пути.
?
Дойти до цели, прочувствовать итог большой работы... Ведь мы - чемпионы! Мы - паровозы! И мы никогда не сдаёмся!" - написал Геркус и приложил к записи следующее фото.

Достижение большой сделки - это как античному путешественнику пройти длинный путь. Путь от края света в Рим. ? Последняя миля - когда городские стены уже видны - самая тяжёлая часть пути. ? Дойти до цели, прочувствовать итог большой работы... Ведь мы - чемпионы! Мы - паровозы! И мы никогда не сдаёмся! ? #29 #22 #22 #Локомотив #Железновместе #ЯрчеПрошлого #ИльяГеркус #ФКЛокомотив #СамыйЛучшийКоллектив #ТолькоЛоко #ТолькоПобеда

A post shared by Илья Геркус (@ilgerkus) on



Напомним, что уже несколько дней в прессе появляется информация о переговорах "Локомотива" с форвардом "Краснодара" Фёдором Смоловым. Стоит отметить, что хэштэги #29, #22, #22 - это количество матчей, проведённых Смоловым в трёх последних сезонах премьер-лиги, в которых форвард становился лучшим бомбардиром.
Теги: Геркус Локомотив Смолов Краснодар
Сегодня, 11:00
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(1)
№4 Написал: JaapStam JaapStam (Сегодня, 11:36) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
И правильно, Игнатьев есть.
Регистрация: 14.12.2015 [жалоба]
№3 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 11:27) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
смолов - это "большая сделка?" Я бы еще согласился, если это был Кокорин


--------------------
Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:09) #
  • +2
  •  (4)
online

Цитата: FANAT309903
Удачи в Локо)

В ФНЛ Начало большого пути.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№1 Написал: FANAT309903 (Сегодня, 11:02) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Удачи в Локо)
Регистрация: 18.08.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.