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Официально: "Локомотив" объявил о переходе Федора Смолова

Пресс-служба "Локомотива" в официальном инстаграме клуба подтвердила переход нападающего "Краснодара" Федора Смолова в стан "железнодорожников".

#ДядяФёдорПриехал

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ФК "Локомотив"
Теги: Смолов Краснодар Локомотив
Сегодня, 12:52
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№35 Написал: abramkostya (Сегодня, 15:19) #
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online

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Регистрация: 9.08.2018 [жалоба]
№34 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 14:58) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Добро пожаловать в Локомотив.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№33 Написал: Седой Россия (Сегодня, 14:21) #
  • +2
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Болеет за:
ЦСКА
Из этого мультфильма вспоминается другая фраза-"чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное", а деньги у РЖД есть)


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№32 Написал: pisto (Сегодня, 14:19) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мне интересно на что рассчитывает Краснодар. Как они собираются реализовывать свои амбиции на призовые места?
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№31 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 13:58) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ради ЛЧ пришел, чего лукавить...
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№30 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 13:57) #
  • -1
  •  (1)

Интересно поглядеть.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№29 Написал: Korsar123 (Сегодня, 13:53) #
  • +2
  •  (4)
online

Теперь москвичи держитесь...краш-тесты начнутся с новой силой! А в футбол он не будет играть!
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
№28 Написал: SVN (Сегодня, 13:51) #
  • -1
  •  (3)

ну теперь к Ване Ургунту будет чаще ходить Федя,усилит ли он Локомотив,очень большой вопрос,Ари больше подходил под футбол Семина.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№27 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 13:50) #
  • 0
  •  (2)

Видимо, повышения цен на ж/д билеты, теперь не избежать...
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
№26 Написал: Fint Москва (Сегодня, 13:49) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Реал»
Цитата: SVN
Палыч получается врал?

Купить игрока ещё не означает, что он уже в составе, Палыч может его и на полку положить, чтобы перед тобой оправдаться... wink laughing
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№25 Написал: Sergeevich (Сегодня, 13:48) #
  • +3
  •  (3)
online

Цитата: alexpyat
Феде теперь грызть землю надо, чтобы в него поверили...

Зачем?
За следующие 4 года он получит 12,5 млн. $, не считая рекламных контрактов.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№24 Написал: Kostik (Сегодня, 13:45) #
  • +1
  •  (5)
online

Ну вот,а то все боруссия, наполи, вестхем!! Все как положено решилось
Регистрация: 20.03.2008 [жалоба]
№23 Написал: Батька (Сегодня, 13:41) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: Стратег
Ну Федя, держись, у Сёмина не забалуешь.

Ротенберг младший и Тарасов старший подтверждают !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№22 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 13:37) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: SVN
Палыч получается врал?

Палыч не врал, он лукавил для пользы дела. Ну Федя, держись, у Сёмина не забалуешь.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№21 Написал: avlasov1981 С-Пб (Сегодня, 13:34) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кир Мяс
давайте скинемся и дадим Зениту деньги на тренера и игроков

лишь бы пёрнуть....
Регистрация: 16.04.2016 [жалоба]
№20 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:32) #
  • -1
  •  (7)

Цитата: ФКСМ_1922
елаю такой же "выдающейся" игры как ЧМ, мешок...

Стадо шакалов желало талантливому игроку смерти. Кот стоял рядом с ним. Рядом с котом начали стартотвать ядерные ракеты. Хачи бежали с обугленными жопами. Кот хлопнул Смолову по руке. Щас начнется..


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№19 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 13:28) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Желаю такой же "выдающейся" игры как ЧМ, мешок...


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№18 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 13:26) #
  • +1
  •  (3)

СТАРЫЙ СПАРТАЧ,
skorei vsego da! semin umeet ispolzovat umnix igrokov!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№17 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 13:22) #
  • 0
  •  (6)

давайте скинемся и дадим Зениту деньги на тренера и игроков
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№16 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 13:21) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
хорошее приобретение! Геркус молодец!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№15 Написал: Sergey Gritsay Краснодар (Сегодня, 13:20) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
Удачи!
Регистрация: 25.10.2016 [жалоба]
№14 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 13:20) #
  • +3
  •  (5)

усиление для Локо
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№13 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 13:19) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Кубань»
Палыч умеет реанимировать игроков, а Феде сейчас это очень нужно.


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
№12 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 13:18) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
SVN,
Да он хам трамвайный, его только и слушать...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№11 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 13:16) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
отказал всех мировым топ клубам европы и перешел в Локомотив.
А Галицкий получил деньги на покупку Смольникова и Дзюбы, в конце сезона, пора им в родные пенаты


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№10 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 13:07) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Для РПЛ он топ нап,удачный трансфер.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№9 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:06) #
  • -5
  •  (13)

Локо в минус. Как встарь, со свинарями за золото будем играть.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№8 Написал: FANAT309903 (Сегодня, 13:06) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Федя Удачи в локо))ждем много голов
Регистрация: 18.08.2017 [жалоба]
№7 Написал: GS Москва (Сегодня, 13:06) #
  • -2
  •  (6)
online

Цитата: stepanmlc
надо отсидеть 15 суток в Краснодаре

Приговорят к общественным работам на футбольном поле.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№6 Написал: SVN (Сегодня, 13:04) #
  • +2
  •  (6)

Палыч получается врал?
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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