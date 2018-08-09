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Владислав Радимов поделился мнением о перспективах "Краснодара" после ухода Смолова

Бывший футболист "Зенита" Владислав Радимов в своем твиттере поделился мнением о дальнейших турнирных перспективах "Краснодара" после перехода Федора Смолова в "Локомотив".

Теги: Краснодар Локомотив Смолов Радимов
Сегодня, 13:21
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№3 Написал: abramkostya (Сегодня, 15:11) #
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Регистрация: 9.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: Witt Германия (Сегодня, 14:11) #
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Теперь у Краснодара ЕСТЬ шанс побороться за медали!
Регистрация: 10.07.2014 [жалоба]
№1 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 14:07) #
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Болеет за:
«Зенит»
Вот опэтому у радимова и не получается - как у тренера. Ближе носа не видит. Прямолинеен.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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