Владислав Радимов поделился мнением о перспективах "Краснодара" после ухода Смолова

Краснодар выбыл из борьбы за медали ... — Владислав Радимов (@radimov02) August 9, 2018

Бывший футболист "Зенита" Владислав Радимов в своем твиттере поделился мнением о дальнейших турнирных перспективах "Краснодара" после перехода Федора Смолова в "Локомотив".