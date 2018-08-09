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Илья Геркус: уверен, что Федор раскроется по-новому и подарит нам много волшебных мгновений

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал переход в московский клуб Федора Смолова.

"Мы проделали большую работу. Помогло желание самого Федора играть за "Локомотив". Уверен, что Федор раскроется по-новому и подарит нам много волшебных мгновений.

Желаем Федору успехов и поздравляем болельщиков с замечательным приобретением.

Мы отлично завершили трансферную кампанию", — сказал Геркус.

ФК "Локомотив"
Теги: Геркус Смолов Локомотив Краснодар
Сегодня, 13:48
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(3)
№12 Написал: abramkostya (Сегодня, 15:14) #
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online

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Регистрация: 9.08.2018 [жалоба]
№11 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:00) #
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А вообще, товарищи спартаковские, поздравьте. Геркус не в Зените! Как заново родились.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№10 Написал: net.81 (Сегодня, 14:49) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Пипец проводницам.Это надо же Галицкому обладать таким талантом, чтобы сплавить нулевого футболиста за хорошие деньги только за его имя.
Регистрация: 23.04.2009 [жалоба]
№9 Написал: Realist2000 (Сегодня, 14:45) #
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Вот именно - мгновений... Даже не минут.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№8 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:15) #
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Думаю, лексикон лохомотов весьма обогатиться.
P.S. Полагаю, на Шпалыча петушок не налезет. И он уже заранее охрип от непроизнесенных матюгов.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№7 Написал: vvn21 г.Ижевск (Сегодня, 14:07) #
  • +2
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Болеет за:
«Ливерпуль»
вот посмотрите.... Галицкий просто супер!!!
сплавить и полкчить 9 млн...
Красавец!!!
Регистрация: 23.11.2010 [жалоба]
№6 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 14:05) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
Раскроется, раскроется... если в Москве заборы не начнет пачками сбивать...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№5 Написал: vladimirsb Ростов-на-Дону (Сегодня, 14:05) #
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: hulio
Как всегда начал с похвалы себя. А мне кажется, этот трансфер - как пьяному ввалиться в казино и поставить всю зарплату.

Похоже, что Семин не в восторге от приобретения, до последнего отбивался...но СВЕРХУ сказали Е2-Е4-видимо у Феди нехилая поддержка!
Регистрация: 21.03.2010 [жалоба]
№4 Написал: александр матасов (Сегодня, 14:04) #
  • +3
  •  (3)

Во время сплавили,Сёмина жалко в этой ситуации,не нервничайте,Палыч,скамейка рядом.
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:01) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Деньги РЖД, выброшенные на ветер вместо замены подвижного состава и прочей неотложной работы. Не считая зарплат ремонтников.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: Korsar123 (Сегодня, 13:52) #
  • +2
  •  (2)
online

Не будет он играть... Галицкий - умница!!!
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
№1 Написал: hulio ссср (Сегодня, 13:51) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Как всегда начал с похвалы себя. А мне кажется, этот трансфер - как пьяному ввалиться в казино и поставить всю зарплату.
Регистрация: 11.09.2013 [жалоба]
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