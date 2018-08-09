Илья Геркус: уверен, что Федор раскроется по-новому и подарит нам много волшебных мгновений

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал переход в московский клуб Федора Смолова."Мы проделали большую работу. Помогло желание самого Федора играть за "Локомотив". Уверен, что Федор раскроется по-новому и подарит нам много волшебных мгновений.Желаем Федору успехов и поздравляем болельщиков с замечательным приобретением.Мы отлично завершили трансферную кампанию", — сказал Геркус.