Федор Смолов: для меня большая честь присоединиться к "Локомотиву" и поработать с Юрием Семиным

Нападающий Федор Смолов поделился впечатлениями после перехода в "Локомотив"."Для меня большая честь присоединиться к "Локомотиву" и поработать с нашим великим тренером – Юрием Павловичем Семиным. Я очень рад.Помню, что мог оказаться здесь еще в 14 лет. Три месяца был на просмотре в Черкизове, мне даже выдали форму с 17-м номером, но потом сказали, что я не попадаю в команду.Тогда очень переживал. Теперь я перехожу в «Локомотив» уже в статусе профессионального футболиста. Это здорово", – сказал Смолов.