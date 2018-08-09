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Федор Смолов: для меня большая честь присоединиться к "Локомотиву" и поработать с Юрием Семиным

Нападающий Федор Смолов поделился впечатлениями после перехода в "Локомотив".

"Для меня большая честь присоединиться к "Локомотиву" и поработать с нашим великим тренером – Юрием Павловичем Семиным. Я очень рад.

Помню, что мог оказаться здесь еще в 14 лет. Три месяца был на просмотре в Черкизове, мне даже выдали форму с 17-м номером, но потом сказали, что я не попадаю в команду.

Тогда очень переживал. Теперь я перехожу в «Локомотив» уже в статусе профессионального футболиста. Это здорово", – сказал Смолов.

ФК "Локомотив"
Теги: Смолов Локомотив Краснодар Семин
Сегодня, 13:54
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(3)
№11 Написал: abramkostya (Сегодня, 15:12) #
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Регистрация: 9.08.2018 [жалоба]
№10 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 15:00) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Удачи.


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ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№9 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 14:51) #
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Болеет за:
«Кубань»
Цитата: kuzz
robinzen,
И давно женат?

Да он с Мамаём перепутал, видимо.


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
№8 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 14:46) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
robinzen,
И давно женат?
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№7 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 14:28) #
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Локо рискнул. Взял троих (Хёведас, Крыховяк, Смолов) с хорошим потенциалом. Все трое - усиление, но все трое и проблемные. У Шпалыча на руках хорошая "карта".


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№6 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 14:20) #
  • +2
  •  (2)

Зная Семина, сижу гадаю...., куда Федя перейдет потом?
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
№5 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 14:19) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Александр Иванов
Такого же профессионального футболиста, как и профессионального раллийного гонщика!

я бы сказал - начинающего раллийного...

Но, судя по настрою жены его, в Москву они едут купить от души... сбылась мечта жизни, типа.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№4 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 14:15) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Это плохо для Локо,этот понторез будет только всё портить.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№3 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 14:10) #
  • -1
  •  (7)

усиление для Локо, явный претендент на чемпионство
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№2 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 14:02) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
с детства болел за Локо laughing


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 13:58) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Такого же профессионального футболиста, как и профессионального раллийного гонщика!
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
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