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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Федор Смолов: для меня большая честь присоединиться к "Локомотиву" и поработать с Юрием Семиным
Нападающий Федор Смолов поделился впечатлениями после перехода в "Локомотив".
"Для меня большая честь присоединиться к "Локомотиву" и поработать с нашим великим тренером – Юрием Павловичем Семиным. Я очень рад.
Помню, что мог оказаться здесь еще в 14 лет. Три месяца был на просмотре в Черкизове, мне даже выдали форму с 17-м номером, но потом сказали, что я не попадаю в команду.
Тогда очень переживал. Теперь я перехожу в «Локомотив» уже в статусе профессионального футболиста. Это здорово", – сказал Смолов.
ФК "Локомотив"
"Для меня большая честь присоединиться к "Локомотиву" и поработать с нашим великим тренером – Юрием Павловичем Семиным. Я очень рад.
Помню, что мог оказаться здесь еще в 14 лет. Три месяца был на просмотре в Черкизове, мне даже выдали форму с 17-м номером, но потом сказали, что я не попадаю в команду.
Тогда очень переживал. Теперь я перехожу в «Локомотив» уже в статусе профессионального футболиста. Это здорово", – сказал Смолов.
ФК "Локомотив"
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