Илья Геркус: трансферная кампания "Локомотива" завершена

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус подвел итоги трансферной кампании клуба."Мы проделали огромную работу этим летом.Подписали несколько отличных футболистов, в том числе чемпиона мира.Приобретением Смолова мы завершаем свою трансферную кампанию", - сказал Геркус.