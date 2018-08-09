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Илья Геркус: трансферная кампания "Локомотива" завершена

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус подвел итоги трансферной кампании клуба.

"Мы проделали огромную работу этим летом.

Подписали несколько отличных футболистов, в том числе чемпиона мира.

Приобретением Смолова мы завершаем свою трансферную кампанию", - сказал Геркус.

Пресс-служба "Локомотива"
Теги: Смолов Локомотив Геркус
Сегодня, 14:31
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№3 Написал: abramkostya (Сегодня, 15:16) #
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Регистрация: 9.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 14:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
молодец Геркус! и золото взял без особых напрягов, и состав сохранил и еще усилил! отличная работа!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№1 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 14:33) #
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Локо молодцы! Качественно поработали. Кто бы что не говорил.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
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