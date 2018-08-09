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Смолов – самый полезный футболист в истории "Краснодара". Он забивал 0,63 гола за матч

Нападающий Федор Смолов сегодня перешел из "Краснодара" в "Локомотив".

Смолов выступал за "Краснодар" с 2015 года. Он дважды становился лучшим бомбардиром РПЛ и футболистом года в России.

28-летний форвард сборной России забил 64 мяча в 101-й встрече за "быков". Он является лучшим бомбардиром в истории клуба, существенно опережая Вандерсона (49 голов в 191 матче) и Жоаозиньо (39 голов в 391 матче).

Смолов также самый эффективный футболист в истории "Краснодара" среди футболистов, сыгравших не менее 50 матчей. Он забивал в среднем 0,63 гола за матч.

Transfermarkt
Теги: Смолов Краснодар Локомотив
Сегодня, 14:52
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№2 Написал: abramkostya (Сегодня, 15:11) #
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№1 Написал: Parshin (Сегодня, 14:58) #
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online

Это в прошлом, это было и прошло...
А сейчас Смолов должен вывернуть себя наизнанку и пахать, как вол, тем более его фамилия, читаемая наоборот, именно на это указывает: Смолов-Волом-с
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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