Смолов – самый полезный футболист в истории "Краснодара". Он забивал 0,63 гола за матч

Нападающий Федор Смолов сегодня перешел из "Краснодара" в "Локомотив".Смолов выступал за "Краснодар" с 2015 года. Он дважды становился лучшим бомбардиром РПЛ и футболистом года в России.28-летний форвард сборной России забил 64 мяча в 101-й встрече за "быков". Он является лучшим бомбардиром в истории клуба, существенно опережая Вандерсона (49 голов в 191 матче) и Жоаозиньо (39 голов в 391 матче).Смолов также самый эффективный футболист в истории "Краснодара" среди футболистов, сыгравших не менее 50 матчей. Он забивал в среднем 0,63 гола за матч.