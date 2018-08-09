Александр Панюков перешел в "Урал"

"Урал" арендовала нападающего "Зенита" Андрея Панюкова.Арендное соглашение между екатеринбургским и петербургским клубами рассчитано до конца сезона-2018/19."Футболист уже присоединился к команде и в ближайшее время будет заявлен за наш клуб. В "Урале" он будет выступать под 20-м номером", – говорится в сообщении.