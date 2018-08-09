Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Александр Панюков перешел в "Урал"

"Урал" арендовала нападающего "Зенита" Андрея Панюкова.

Арендное соглашение между екатеринбургским и петербургским клубами рассчитано до конца сезона-2018/19.

"Футболист уже присоединился к команде и в ближайшее время будет заявлен за наш клуб. В "Урале" он будет выступать под 20-м номером", – говорится в сообщении.

Теги: Панюков Урал Трансферы Зенит
Сегодня, 19:30
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 19:33) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Динамо» М
а че сразу не в локомотив ? лимона на 3
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.